Власти Турции объяснили, что будет с мостами после решения Эрдогана
Министерство финансов и казначейства Турции разъяснило позицию властей относительно управления транспортной инфраструктурой: мосты и автомагистрали не намерены продавать, а планируют на время передать в управление частным компаниям.
Согласно решению, подписанному президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в частное управление на 30 лет могут перейти два стамбульских моста через Босфор и десять автомагистралей.
В ведомстве особо подчеркнули, что объекты останутся в государственной собственности — речь идёт исключительно о передаче права их эксплуатации на оговорённый срок. При этом пока тендер на приватизацию не объявлялся: президентское решение даёт лишь полномочия управлению по приватизации провести подготовительные мероприятия.
Министерство также опровергло сообщения о ежегодной чистой прибыли от автомагистралей в размере 600 миллионов долларов. В ведомстве пояснили, что указанная сумма — это общий доход, а не прибыль. Порядка 300 миллионов долларов из этой суммы ежегодно уходит на содержание и ремонт дорог, остальные средства направляются на инвестиции, модернизацию инфраструктуры, выплату зарплат и покрытие эксплуатационных расходов.
Поэтому в минфине сочли ошибочным расчёт, согласно которому 600 миллионов долларов прибыли в год за 30‑летний период якобы дали бы 18 миллиардов долларов и отразили бы возможный ущерб для бюджета.
Кроме того, турецкие власти заявили, что не принимали решений о введении платы за проезд по ранее бесплатным автомагистралям либо об увеличении действующих тарифов.
Ранее профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Тогрул Исмаил сказал НСН, что Россия, Турция и Украина могли бы договориться о безопасности перевозок в Черном море по примеру зернового коридора.
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