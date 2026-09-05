Минобороны: Разрушение логистики ВСУ позволило освободить Куртовку
По данным Минобороны, российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Куртовка в ДНР — этого удалось добиться за счёт чётко выстроенной тактики, направленной на подрыв оборонительного потенциала и логистических связей противника.
Как передаёт РИА Новости, разведчики «Южной» группировки войск совместно с операторами ударных беспилотников заблаговременно вывели из строя маршруты снабжения в районе Куртовки. В результате украинским формированиям не удалось доставить боеприпасы и материально‑технические ресурсы своим подразделениям.
На следующем этапе подразделения беспилотных систем и артиллерия нанесли удары по линиям обороны ВСУ. Такая последовательность действий позволила создать подходящие условия для продвижения штурмовых групп и в итоге — для освобождения населённого пункта.
В Минобороны также отметили, что силы «Южной» группировки продолжают вести работу по освобождению территории ДНР.
Ранее в МО рассказали, что ночью ВС РФ поразили комбинаты-поставщики металлопродукции ВСУ в Днепропетровской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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