Как передаёт РИА Новости, разведчики «Южной» группировки войск совместно с операторами ударных беспилотников заблаговременно вывели из строя маршруты снабжения в районе Куртовки. В результате украинским формированиям не удалось доставить боеприпасы и материально‑технические ресурсы своим подразделениям.

На следующем этапе подразделения беспилотных систем и артиллерия нанесли удары по линиям обороны ВСУ. Такая последовательность действий позволила создать подходящие условия для продвижения штурмовых групп и в итоге — для освобождения населённого пункта.

В Минобороны также отметили, что силы «Южной» группировки продолжают вести работу по освобождению территории ДНР.

Ранее в МО рассказали, что ночью ВС РФ поразили комбинаты-поставщики металлопродукции ВСУ в Днепропетровской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

