Кто не умрет от COVID-19? Иммунолог рассказал, кому не страшен вирус
Врач-иммунолог в эфире НСН опроверг слова вирусолога РАН о появлении иммунитета к коронавирусу у переболевших гриппом и бессимптомников.
Контактирующий с больным COVID-19 человек может не заразиться от него, если имеет Т-клеточный иммунитет после другого перенесенного типа коронавируса, заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков. Он также отметил, что подобный иммунитет проявляется всего у 10-15% переболевших. По его словам, также мало шансов заразиться у тех, кто недавно переболел гриппом и у бессимптомных больных.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, действительно ли иммунитет от других коронавирусов может защитить от COVID-19.
«Перекрестный иммунитет между всеми коронавирусами есть, но он слаб, чтобы предотвращать заболевание, вызванное другим коронавирусом. Пока мало данных, чтобы точно оценить его защитный потенциал. И перенесенный грипп тоже не поможет. Следует уточнить, что есть бессимптомное носительство, а есть латентная форма заболевания. Носители могут заражать других, вирус сидит в носоглотке, а в крови нет никаких изменений. У таких людей не появляется иммунитет к коронавирусу, так как иммунная система не реагирует. А при латентной, скрытой форме заболевания в крови появляются признаки иммунного ответа, в частности, антитела. В этом случае есть защита от повторного заражения этим же вирусом», - отметил он.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что для завершения эпидемии вовсе не нужно вакцинировать всё население страны. По его словам, надо привить группы риска: пожилое поколение, молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, а также врачей и учителей.
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