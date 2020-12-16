Кто не умрет от COVID-19? Иммунолог рассказал, кому не страшен вирус

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, действительно ли иммунитет от других коронавирусов может защитить от COVID-19.



«Перекрестный иммунитет между всеми коронавирусами есть, но он слаб, чтобы предотвращать заболевание, вызванное другим коронавирусом. Пока мало данных, чтобы точно оценить его защитный потенциал. И перенесенный грипп тоже не поможет. Следует уточнить, что есть бессимптомное носительство, а есть латентная форма заболевания. Носители могут заражать других, вирус сидит в носоглотке, а в крови нет никаких изменений. У таких людей не появляется иммунитет к коронавирусу, так как иммунная система не реагирует. А при латентной, скрытой форме заболевания в крови появляются признаки иммунного ответа, в частности, антитела. В этом случае есть защита от повторного заражения этим же вирусом», - отметил он.



Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что для завершения эпидемии вовсе не нужно вакцинировать всё население страны. По его словам, надо привить группы риска: пожилое поколение, молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, а также врачей и учителей.

