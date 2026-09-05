Легенда американского джаза Кассандра Уилсон умерла на 71-м году жизни

В США на 71‑м году жизни скончалась Кассандра Уилсон — одна из ярчайших звёзд современного джаза. Информацию о смерти певицы опубликовал Billboard, ссылаясь на данные коронера округа Хайндс Джеремайи Ховарда.

Уилсон умерла в Джексоне (штат Миссисипи) — городе, где она родилась и выросла. Как рассказали представители артистки, в последние минуты рядом с ней были близкие, друзья и менеджер — певица находилась у себя дома.

Творческое наследие Уилсон отличалось уникальным звучанием: её выразительное контральто и умение органично сочетать разнородные музыкальные стили сделали её узнаваемой фигурой на музыкальной сцене. В её работах органично сплелись элементы джаза, блюза, фолка, поп‑музыки, R&B и кантри.

Кассандра Уилсон дважды становилась обладательницей премии «Грэмми» в категории «Лучший джазовый вокальный альбом»: награды она получила за пластинки New Moon Daughter (1997) и Loverly (2009). Всего певица номинировалась на «Грэмми» четыре раза.

Значимость её вклада в музыку неоднократно отмечали авторитетные издания и организации. Так, в 2001 году журнал Time назвал Уилсон лучшей певицей страны и включил в список ключевых музыкальных деятелей. В 2022 году Национальный фонд искусств США удостоил её почётного звания NEA Jazz Master.

Завершающей работой в дискографии певицы стал альбом Coming Forth by Day (2015), посвящённый Билли Холидей. В том же году Уилсон дала концерт в нью‑йоркском Apollo Theater — выступление вошло в программу торжеств по случаю столетия со дня рождения культовой джазовой вокалистки.

