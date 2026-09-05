СМИ: В Греции на авиашоу потерпел крушение военный самолет

На данный момент неизвестно, что случилось с пилотами.

В ходе полёта на борту самолёта возникли очаги возгорания — огонь охватил две части фюзеляжа. Для ликвидации пожара к месту катастрофы направили вертолёт, передаёт телеканал.

Согласно данным СМИ, министр обороны Греции Никос Дендиас экстренно отправился в Афины.

Ранее на авиашоу в ЮАР реактивный самолет упал на землю и взорвался, пилот погиб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

