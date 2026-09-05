СМИ: В Греции на авиашоу потерпел крушение военный самолет

Телеканал ERT‑news сообщил о крушении истребителя F‑4 Phantom — авария произошла во время авиашоу в окрестностях Афин.

В Китае на репетиции авиашоу столкнулись два летающих автомобиля

На данный момент неизвестно, что случилось с пилотами.

В ходе полёта на борту самолёта возникли очаги возгорания — огонь охватил две части фюзеляжа. Для ликвидации пожара к месту катастрофы направили вертолёт, передаёт телеканал.

Согласно данным СМИ, министр обороны Греции Никос Дендиас экстренно отправился в Афины.

Ранее на авиашоу в ЮАР реактивный самолет упал на землю и взорвался, пилот погиб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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