СМИ: В Греции на авиашоу потерпел крушение военный самолет
Телеканал ERT‑news сообщил о крушении истребителя F‑4 Phantom — авария произошла во время авиашоу в окрестностях Афин.
На данный момент неизвестно, что случилось с пилотами.
В ходе полёта на борту самолёта возникли очаги возгорания — огонь охватил две части фюзеляжа. Для ликвидации пожара к месту катастрофы направили вертолёт, передаёт телеканал.
Согласно данным СМИ, министр обороны Греции Никос Дендиас экстренно отправился в Афины.
Ранее на авиашоу в ЮАР реактивный самолет упал на землю и взорвался, пилот погиб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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