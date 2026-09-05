Путин: Для защиты неба от украинских атак нужен единый командир

В ходе беседы Герой России Евгений Поддубный обратил внимание главы государства на успешный опыт, наработанный в Курской области: там создан ситуационный центр, который позволяет всем задействованным структурам взаимодействовать оперативно и слаженно.

По словам Поддубного, в работе центра участвуют самые разные ведомства — Минобороны, органы госбезопасности, пограничные службы, а также региональные силы, включая мобильные огневые группы БАРС. Благодаря такой организации существенно сокращается время на принятие решений. Военный корреспондент предложил рассмотреть возможность распространения этого опыта на другие регионы и, если президент сочтёт нужным, учредить специальный координационный орган.

Путин согласился с ценностью предложенного подхода, но отметил, что акцент нужно делать не на создании очередного органа, а на назначении единого командира — общего руководителя процесса. Президент назвал идею уместной и заявил, что обсудит этот вопрос с представителями военного руководства. Также он особо выделил важность налаженного обмена данными и разведывательной работы как одного из ключевых элементов системы противовоздушной обороны.

Ранее в беседе с НСН военный корреспондент Александр Коц рассказал, что за первое полугодие 200 тысяч россиян поступило на контрактную службу и этого достаточно для решения текущих задач СВО без проведения мобилизации.

