Уиткофф поблагодарил Путина за трёхдневное прекращение огня по Киеву

В ходе встречи в Москве Путин пояснил, что просьба о приостановке ударов поступила по официальным каналам, а режим перемирия действует с 00:00 текущего дня. Российский лидер также отметил, что украинская сторона существенно сократила число атак.

Президент РФ подчеркнул, что подобные контакты несут пользу, а усилия Дональда Трампа по содействию урегулированию российско‑украинского конфликта не прекращаются.

Со своей стороны Уиткофф передал Владимиру Путину наилучшие пожелания от Дональда Трампа. Американский спецпосланник назвал общение с российским президентом одной из самых значимых и запоминающихся страниц в своей практике.

Спецпосланники президента США прилетели в Москву сегодня, 5 сентября. По словам политологов, они обсудят с российской стороной возможности решения украинского конфликта. Американские переговорщики сначала прибыли именно в Москву, и только потом посетят Киев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

