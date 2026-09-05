Уиткофф поблагодарил Путина за трёхдневное прекращение огня по Киеву
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за введение трёхдневного прекращения огня по Киеву, которое призвано создать условия для переговорного процесса.
В ходе встречи в Москве Путин пояснил, что просьба о приостановке ударов поступила по официальным каналам, а режим перемирия действует с 00:00 текущего дня. Российский лидер также отметил, что украинская сторона существенно сократила число атак.
Президент РФ подчеркнул, что подобные контакты несут пользу, а усилия Дональда Трампа по содействию урегулированию российско‑украинского конфликта не прекращаются.
Со своей стороны Уиткофф передал Владимиру Путину наилучшие пожелания от Дональда Трампа. Американский спецпосланник назвал общение с российским президентом одной из самых значимых и запоминающихся страниц в своей практике.
Спецпосланники президента США прилетели в Москву сегодня, 5 сентября. По словам политологов, они обсудят с российской стороной возможности решения украинского конфликта. Американские переговорщики сначала прибыли именно в Москву, и только потом посетят Киев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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