Более 500 тысяч китайцев призвали ВОЗ проверить лабораторию в США

По мнению китайцев, коронавирус мог распространиться именно из этой лаборатории, так как в ней произошла утечка еще до массового заражения COVID-19. По неподтвержденным данным, в лаборатории может содержаться ряд других опасных вирусов, среди которых Эбола и оспа, сообщил канал «360».

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус может иметь искусственное происхождение. Организация планирует провести проверки в лабораториях, которые были в районе первых случаев заболевания, пишет Газета.ру.

