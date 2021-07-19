Более 500 тысяч китайцев призвали ВОЗ проверить лабораторию в США
Более полумиллиона китайцев подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения с требованием проверить биологическую лабораторию на базе Форт-Детрик в США, чтобы «предотвратить будущие эпидемии», сообщила газета Global Times.
По мнению китайцев, коронавирус мог распространиться именно из этой лаборатории, так как в ней произошла утечка еще до массового заражения COVID-19. По неподтвержденным данным, в лаборатории может содержаться ряд других опасных вирусов, среди которых Эбола и оспа, сообщил канал «360».
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус может иметь искусственное происхождение. Организация планирует провести проверки в лабораториях, которые были в районе первых случаев заболевания, пишет Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru