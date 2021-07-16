Ученые обнаружили «суперантитело», призванное спасти мир от COVID-19
Американские ученые обнаружили антитело, способное бороться как с коронавирусом SARS-CoV-2, так и с другими коронавирусами, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале Nature.
Группа ученых во главе с биохимиком Тайлером Старром из Центра исследования рака в Сиэтле провела опыты с хомяками.
Они изучили 12 антител, выделенных у инфицированных коронавирусом людей, и составили список из тысяч мутаций в доменах различных вариантов COVID-19 и других инфекций.
Выяснилось, что одно из антител, названное «суперантитело», может нейтрализовать в живых клетках все подобные патогены.
При этом пока нельзя утверждать, что «суперантитело» может защитить людей от всех новых штаммов.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм коронавируса «Дельта» скоро станет доминирующим в мире. По данным ВОЗ, отличающаяся высокой заразностью мутация COVID-19 уже выявлена в 111 странах и территориях мира.
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