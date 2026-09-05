Поддубный попросил Путина разрешить привлекать бойцов с категорией годности «Д»
Военкор Евгений Поддубный обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность допуска к службе в региональных подразделениях по противодействию БПЛА добровольцев, имеющих категорию годности «Д».
В своём обращении Поддубный пояснил, что с такой просьбой выступают бойцы, получившие ранения и в связи с этим отнесённые к категории «Д» — наиболее тяжёлой по состоянию здоровья. При этом, по его словам, отдельные добровольцы, адекватно оценивая свои возможности, готовы выполнять задачи в тыловых структурах — например, в региональных отрядах БАРС, задействованных в защите объектов от беспилотников. Речь, подчеркнул он, не идёт о службе на передовой: люди хотят помогать в обороне родных городов, сёл и предприятий. Поддубный отметил, что подобная просьба поступает не от одного человека, и попросил главу государства рассмотреть это предложение в порядке исключения.
Президент поддержал инициативу, ответив: «Жень, поддерживаю».
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим намеренно распространяет ложные сведения о якобы готовящейся в России мобилизации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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