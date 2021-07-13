Эпидемиологи оценили риск заражения коронавирусом от бессимптомных носителей
Эпидемиологи Университета Нотр-Дам в американском штате Индиана сравнили риски передачи коронавирусной инфекции от симптоматических и бессимптомных носителей вируса и выяснили, что риск заражения от бессимптомных носителей чуть ниже. Итоги исследования опубликованы на портале medRxiv.org.
Ученые провели тестирование на COVID-19 в августе среди 12960 студентов, возвращавшихся в кампус Университета Среднего Запада, штат Иллинойс. Всего было выявлено 1556 подтвержденных случаев инфекции, в том числе пресимтоматических и бессимптомных.
«32,5% всех случаев сообщили об отсутствии симптомов в течение 15-дневнего окна, основанного на их положительном тесте (7 дней до этого, день положительного теста и 7 дней после)», — отмечают ученые.
Риск заразиться коронавирусом от бессимптомных носителей после 14 дней составляет 19,1%, от симптоматичных — 25-30%, пишет Газета.ру.
По данным ученых, разные симптомы связаны с разной скоростью передачи вируса. Это создает значительную проблему для диагностики заболевания или оценки рисков посредством ежедневных проверок состояния здоровья для сообщения о симптомах, что обычно используется для посетителей школы, офисов, ресторанов и других общественных мест.
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