Панов: Завышенные ожидания к футболистам и чиновникам

Вадим Панов: «И будем откровенны, правильно сделал. Как показал опыт последних лет все эти, так называемые беспристрастные международные организации, являют собой не более чем инструмент политических игр, и найдут то, что выгодно заказчику. Сейчас не будем уточнять, кто в качестве заказчика выступает, просто они найдут. Результаты расследования, как правило, становятся известны задолго до его открытия. И поэтому поведение Китая полностью соответствует сложившейся, в последнее время, практике независимых государств, так как США, Англия, Франция плевать на независимые расследования, проводимые так называемыми международными организациями», - отметил писатель.

