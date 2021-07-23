Панов: Завышенные ожидания к футболистам и чиновникам
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса
Китай отказался следовать плану ВОЗ по расследованию о происхождении коронавируса, так как посчитал используемые формулировки неуважительными по отношению к науке.
Вадим Панов: «И будем откровенны, правильно сделал. Как показал опыт последних лет все эти, так называемые беспристрастные международные организации, являют собой не более чем инструмент политических игр, и найдут то, что выгодно заказчику. Сейчас не будем уточнять, кто в качестве заказчика выступает, просто они найдут. Результаты расследования, как правило, становятся известны задолго до его открытия. И поэтому поведение Китая полностью соответствует сложившейся, в последнее время, практике независимых государств, так как США, Англия, Франция плевать на независимые расследования, проводимые так называемыми международными организациями», - отметил писатель.
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
Одежда и обувь в рознице в сезон традиционно дорожает, в этом году рост цен останется в пределах средних значений, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
Вадим Панов: «Жалко, что они не добавили, что Солнце традиционно встает на Востоке, а садится на Западе, ну или, например, когда пасмурно часто идет дождь. Я давным-давно перестал прислушиваться к тому, как различные министерства объясняют рост цен на бензин, на одежду, на продукты. Обычно они говорят так: «Да, цены растут». И соответственно все сообщения пресс-служб министерств и ведомств нужно воспринимать, как белый шум. Да, они что-то говорят», - добавил он.
Названа главная проблема российского футбола
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал главную проблему российского футбола. По мнению Фетисова, качество игры спортсменов не соответствует ожиданиям большинства россиян. «У нас же все время завышенные ожидания о том, что наши футболисты обязательно всех вокруг обыграют. На чем эти ожидания основаны — непонятно», — объяснил он.
Вадим Панов: «И с ним я в общем-то полностью согласен. У нас действительно завышенные ожидания, но не только к футболистам, но и к хоккеистам, и к депутатам Госдумы, и к чиновникам различных министерств и ведомств», - резюмировал Панов для Радиоточки НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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