Кураев назвал цинизмом поклонение мощам в Петербурге на фоне коронавируса

Тем более, она не следит за действиями волонтеров и служителей на месте. Речь идёт о том, что, если вы считаете, что протирание душистой тряпочкой слюней защитит паломников, то, хотя бы меняйте её после каждого приложившегося к мощам, а также следите, чтобы она была спиртосодержащей. Всё это не делается. Метрополия абсолютно безответственный субъект в этом отношении. Её никто не проверяет, в отличие от тех же ресторанов. При случае, он сразу говорят, что отделены от государства, поэтому «бюджетные деньги давайте, а проверок не надо». Так и получается то безобразие, которое мы сейчас созерцаем в Казанском соборе».

Частица мощей Иоанна Предтечи, крестившего господа Иисуса Христа, останутся в Казанском соборе до вторника, 17 марта. Доступ к ним открыт с 8:00 до 23:00 часов.

Ранее синод Русской православной церкви посоветовал дезинфицировать иконы, призвал «к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия». Там также отметили, что к коронавирусной инфекции недопустимо относиться легкомысленно.