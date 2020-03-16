Кураев назвал цинизмом поклонение мощам в Петербурге на фоне коронавируса
Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН раскритиковал принесение частицы мощей Иоанна Крестителя в Казанский собор, из-за чего сотни людей могли подхватить вирус.
Сотни верующих в Санкт-Петербурге в условиях пандемии коронавируса выстроились к частице мощей святого пророка Иоанна Предтечи, которую привезли в Казанский собор из Иерусалима. Святыню доставили из Иоанна-Предтеченского монастыря вечером 9 марта. Святыню встретил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В санкт-петербургской епархии Znak.com объяснили, почему не стали отменять это мероприятие. Там заявили. Что полагаются на сознательность прихожан, которых никто не принуждает непременно прикладываться губами к ковчегу со святыней.
Протодиакон Русской православной церкви, православный миссионер Андрей Кураев отметил в эфире НСН, что в данном случае деньги перевесили опасность распространения вируса среди верующих по вине местной епархии:
«Мы имеем дело с циничным бизнес-проектом, который митрополит Васанофий решил не отменять.
Мы имеем дело с циничным бизнес-проектом.
Была, как всегда это делается, предварительная договорённость с монастырём в Израиле, что они привезёт на «гастроли» почитаемую ими косточку. В Санкт-Петербурге она, надо сказать, сильно не нужна, поскольку там достаточно частей мощей Иоанна Крестителя. Дело в том, что император Павел в своё время был магистром Мальтийского ордена, покровителем которого считался Иоанн Предтеча. Обычно в ходе принесения мощей часть ожидаемого дохода, полученного от верующих, идёт их хозяевам, часть – собору, где они выставляются и какой-то епархии. Возможно, эти доходы были заложены в отчёты и планы митрополита Ворсонофия, и он не захотел их обнулять», -отметил собеседник НСН.
Что касается мер безопасности в связи с коронавирусом, то они, по словам отца Андрея, очевидно не соблюдаются:
«Сама епархия в этом не понимает ни ухом ни рылом.
Епархия в этом не понимает ни ухом ни рылом.
Тем более, она не следит за действиями волонтеров и служителей на месте. Речь идёт о том, что, если вы считаете, что протирание душистой тряпочкой слюней защитит паломников, то, хотя бы меняйте её после каждого приложившегося к мощам, а также следите, чтобы она была спиртосодержащей. Всё это не делается. Метрополия абсолютно безответственный субъект в этом отношении. Её никто не проверяет, в отличие от тех же ресторанов. При случае, он сразу говорят, что отделены от государства, поэтому «бюджетные деньги давайте, а проверок не надо». Так и получается то безобразие, которое мы сейчас созерцаем в Казанском соборе».
Частица мощей Иоанна Предтечи, крестившего господа Иисуса Христа, останутся в Казанском соборе до вторника, 17 марта. Доступ к ним открыт с 8:00 до 23:00 часов.
Ранее синод Русской православной церкви посоветовал дезинфицировать иконы, призвал «к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия». Там также отметили, что к коронавирусной инфекции недопустимо относиться легкомысленно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News