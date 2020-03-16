Гусев: Люди заболеют не коронавирусом, так воспалением мозга
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Около 9% россиян закупились впрок
58 процентов россиян заявили, что угроза заражения коронавирусом пока никак не повлияла на их повседневную жизнь. Только около 9 процентов опрошенных начали закупать впрок продукты питания и предметы личной гигиены, остальные не делают запасов. Об этом говорится в исследовании одного из банков.
Павел Гусев: «Вот эти 58 процентов и есть, видимо, та разумная часть населения, которая у нас существует. Конечно, надо оберегаться от всех болезней. Но почему мы не оберегаемся от туберкулеза, от онкологических заболеваний, почему мы не бережем свою печень, употребляя излишнее количество алкоголя? Таких «почему» можно тысячи задать. Если все время находиться в истерическом и поддавленном состоянии, то вы точно чем-нибудь заболеете. Если не коронавирусом, то воспалением мозгов», – отмечает в беседе с НСН Павел Гусев.
Правительство начнет оповещать о ситуации с коронавирусом
Россияне будут получать онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин. Такую систему, в которую войдут и социальные сети, правительство создаст в ближайшее время.
Павел Гусев: «Правильно сделает. Надо без подъездных перешептываний и распространения всяких слухов давать официальную информацию о том, что происходит. И спокойно решать вопросы, которые помогут, в конечном счете, уничтожить и эту заразу и вывести ее в одну группу с гриппом и многими другими заболеваниями, которые не менее опасны», – выражает свое мнение он в интервью НСН.
Активисты написали открытое письмо против поправок в Конституцию
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам и судьям Конституционного суда. Авторы пишут о недопустимости поправок в Конституцию. Речь, в частности, идет о возможном обнулении президентских сроков. Под обращением подписалось 357 человек. Тем временем, Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию.
Павел Гусев: «Очень хорошо, что появляются и такие письма. У 357 человек есть своя точка зрения, они с чем-то не согласны, это замечательно. В этом-то и заключается основа гражданского общества», – комментирует он в интервью НСН.
Память Победы
«Память Победы» – это специальный проект НСН, в рамках которого участники «Авторских новостей» рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, делятся их судьбами. Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Павел Гусев: «Я хотел бы поздравить вас с годовщиной Великой Победы. 75 лет назад наши деды сумели отстоять свою родину, многие погибли, кто-то попал в плен, кто-то исчез бесследно. Моя мама на войну не попала, но она всю войну проработала на оборонных предприятиях. Она делала то, что нужно было и необходимо для нашей победы», – делится со слушателями НСН Павел Гусев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.