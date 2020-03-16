Гусев: Люди заболеют не коронавирусом, так воспалением мозга

Павел Гусев: «Вот эти 58 процентов и есть, видимо, та разумная часть населения, которая у нас существует. Конечно, надо оберегаться от всех болезней. Но почему мы не оберегаемся от туберкулеза, от онкологических заболеваний, почему мы не бережем свою печень, употребляя излишнее количество алкоголя? Таких «почему» можно тысячи задать. Если все время находиться в истерическом и поддавленном состоянии, то вы точно чем-нибудь заболеете. Если не коронавирусом, то воспалением мозгов», – отмечает в беседе с НСН Павел Гусев.

