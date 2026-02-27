Профсоюз полиции раскрыл, как увеличить число сотрудников в разы
Михаил Пашкин заявил НСН, что вместо того, чтобы привлекать сотрудников органов внутренних дел к полицейским обязанностям, лучше наделить действующих стражей порядка полномочием носить оружие даже вне работы.
Чтобы решить проблему нехватки сотрудников МВД, нужно позволить действующим полицейским носить оружие даже вне работы, чтобы стражи порядка могли предотвращать возможные преступления, даже находясь в отпуске, заявил НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
На фоне нехватки кадров МВД предложило допускать к полицейской работе сотрудников органов внутренних дел, не являющихся полицейскими, следует из проекта приказа главы ведомства Владимира Колокольцева. Отмечается, что перед допуском сотрудники будут проходить дополнительную подготовку. Пашкин рассказал, кого могут привлечь к полицейской работе.
«К такой работе могут привлечь, например, сотрудников кадрового аппарата, то есть внутренней службы, большинство аттестованных медицинских работников. Думаю, их будут привлекать для несения патрульно-постовой службы. А я бы предложил министру схему намного эффективнее: нужно раздать действующим сотрудникам полиции оружие на постоянное ношение. Тогда у нас увеличится количество патрульных как минимум в три раза, ведь по закону сотрудник полиции, даже если он в отпуске, обязан предотвратить преступление. А чем он будет предотвращать, если у него нет оружия? Но МВД не хочет этого делать, потому что набрали таких сотрудников полиции, которые и себя перестреляют, и своих жен по пьяни. При этом у всех бандитов в стране оружие есть», - рассказал он.
Также собеседник НСН раскрыл, какую подготовку должны будут пройти привлекаемые к полицейской работе сотрудники из МВД.
«Заставят выучить тактико-технические данные оружия, сколько весит патрон, как разбирать, собирать оружие. Ну, и постреляют в тире. Пройдут психолога. Вот после этого можно будет выдавать оружие», - подытожил он.
Ранее Пашкин говорил НСН, что в МВД нередко относятся к людям, как к рабам, ради выполнения планов, спущенных сверху. Однако не каждый готов работать в таких условиях и сталкиваться с бюрократией, что и подтверждает волна увольнений.
Горячие новости
- Почему «АвтоВАЗ» не снизит цены на фоне худших показателей за 20 лет
- Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 16 млрд рублей
- «Чуда от «Волги» не будет»: Что изменилось в списке разрешенных авто для такси
- Россиянам рассказали, как расширение семейной ипотеки отразится на ценах
- СМИ: Основателя медиахолдинга Readovka задержали по подозрению в мошенничестве
- Профсоюз полиции раскрыл, как увеличить число сотрудников в разы
- Песков: Спецслужбы РФ фиксируют подготовку Киевом диверсий на «Турецком потоке»
- Ограничения введены в семи аэропортах России
- Удар по маркетплейсам: Экономист объяснила, кого затронет кризис 2026 года
- В каких регионах семейную ипотеку расширят на вторичное жилье