Также собеседник НСН раскрыл, какую подготовку должны будут пройти привлекаемые к полицейской работе сотрудники из МВД.

«Заставят выучить тактико-технические данные оружия, сколько весит патрон, как разбирать, собирать оружие. Ну, и постреляют в тире. Пройдут психолога. Вот после этого можно будет выдавать оружие», - подытожил он.

Ранее Пашкин говорил НСН, что в МВД нередко относятся к людям, как к рабам, ради выполнения планов, спущенных сверху. Однако не каждый готов работать в таких условиях и сталкиваться с бюрократией, что и подтверждает волна увольнений.

