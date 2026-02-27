В Курске при атаке дрона ВСУ на автосервис погиб один человек

По его словам, в результате атаки погиб 25-летний сотрудник предприятия.

«Самые искренние соболезнования... Окажем всю необходимую поддержку семье», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Чиновник добавил, что осколочные ранения получили ещё три человека, в числе которых - два клиента автосервиса.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мирный житель погиб в результате удара украинского БПЛА по легковому автомобилю в посёлке Малиновка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

