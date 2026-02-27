В Курске при атаке дрона ВСУ на автосервис погиб один человек
Украинский беспилотник атаковал автосервис в Сеймском округе Курска. Как пишет RT, об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, в результате атаки погиб 25-летний сотрудник предприятия.
«Самые искренние соболезнования... Окажем всю необходимую поддержку семье», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.
Чиновник добавил, что осколочные ранения получили ещё три человека, в числе которых - два клиента автосервиса.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мирный житель погиб в результате удара украинского БПЛА по легковому автомобилю в посёлке Малиновка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
