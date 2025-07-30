Миллион за отмену рейса: Клименко призвал авиакомпании страховать пассажиров
Ежедневно в России сотни компаний попадают под атаку хакеров, компании должны выработать схему компенсаций, если это вдруг затронет пользователей, заявил НСН Герман Клименко.
Компания «Аэрофлот» оказалась не готова к массовой работе с людьми на фоне хакерской атаки, государство должно регламентировать подобные случаи, заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования накануне подтвердил, что зафиксировал сбой в работе сетей аптек «Столички» и «Неофарм», а также клиник «Семейный доктор». Также внезапно перестала работать «Почта России». Журналисты списывают все на атаки хакеров, в «Почте России» и Роскомнадзоре эту версию это не подтверждали. До этого атаке хакеров подвергся российский «Аэрофлот». Клименко уверен, что ничего катастрофического не происходит.
«Ежедневно в России сотни компаний попадают под атаку хакеров. Мы сейчас проходим большой процесс обучения, потому что каждый хакер считает своим долгом нас взломать. Но хочу сказать, что ничего критического не происходит. За последнее время мы видели СДЭК с недельной задержкой, Rutube с недельной задержкой, «Аэрофлот», который уже восстановил работу. Это обучение системы, мы учимся. Да, неприятно, но катастрофических историй нет. Раньше из-за DDoS-атак у нас любой сайт мог перестать работать, сегодня мы уже научились с этим работать. Мы быстро выучим уроки. Застраховаться от всех взломов невозможно. Это может быть и атака вражеского государства, и предательство сотрудника внутри компании. Вопрос заключается в скорости реакции и исправления. Есть скорость достаточная, то все хорошо», - отметил он.
По его словам, необходимо проработать, как компании должны действовать в таких ситуациях, какие компенсации предусмотрены потребителям.
«Если «Аэрофлот» уже полностью может функционировать как обычно, они молодцы. А если они на месяц «зависнут», значит, деньги на безопасность были потрачены напрасно. Если кто-то не готов, получит хороший урок. «Аэрофлот» - это показательная история, потому что резонансная. Компания оказалась не готова к массовой работе с людьми, за это, возможно, и надо наказывать. Был коллапс в аэропорту, люди паниковали, спали на полу, это очень плохо. А за безопасность акционеры будут наказаны падением стоимости акции. Там и без государства достаточно «наказаний». Государство должно проработать, как компания должна действовать в таких ситуациях, какие компенсации. Сейчас по факту никто никому ничего не должен. Было бы меньше истерик, если бы люди знали, например, что получат миллион за отмену рейса. Это я условно говорю. Можно же страхование запустить, пусть компания сама страхуется от этих историй», - заключил собеседник НСН.
В 99% случаев взломы систем крупных компаний связаны с социальным фактором, когда «кто-то сказал лишнее», такая причина, вероятно, была и в ситуации с «Аэрофлотом», заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шаман предупредил о неизвестных, собирающих видео для клипа о военных от его имени
- Трамп заявил, что позволит украинцам оставаться в США до конца конфликта
- Губернатор Камчатки: Жертв и серьезно пострадавших из-за землетрясения нет
- Миллион за отмену рейса: Клименко призвал авиакомпании страховать пассажиров
- «Крестный ход и ВДВ»: Как отметят Ильин день в 2025 году
- Главы «Роскосмоса» и NASA обсудят вывод МКС из эксплуатации
- СМИ: США отменили визит министра обороны Тайваня из-за Китая
- РСТ: Туристы не пострадали из-за землетрясения на Камчатке
- В Белгороде дрон ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом
- Санкции или «что-то другое»: Трамп дал Путину 10 дней на сделку с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru