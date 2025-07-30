Компания «Аэрофлот» оказалась не готова к массовой работе с людьми на фоне хакерской атаки, государство должно регламентировать подобные случаи, заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования накануне подтвердил, что зафиксировал сбой в работе сетей аптек «Столички» и «Неофарм», а также клиник «Семейный доктор». Также внезапно перестала работать «Почта России». Журналисты списывают все на атаки хакеров, в «Почте России» и Роскомнадзоре эту версию это не подтверждали. До этого атаке хакеров подвергся российский «Аэрофлот». Клименко уверен, что ничего катастрофического не происходит.