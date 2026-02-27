СМИ: Основателя медиахолдинга Readovka задержали по подозрению в мошенничестве

Стражи порядка задержали основателя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает РБК.

Собеседники издания утверждают, что Костылева, который покинул холдинг в 2025 году, подозревают в особо крупном мошенничестве.

Отмечается, что заседание суда по избранию меры пресечения назначено на 27 февраля. Следствие ходатайствует об аресте Костылева.

Ранее основателя и гендиректора российской майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца задержали по подозрению в уходе от налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
