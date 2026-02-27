СМИ: Основателя медиахолдинга Readovka задержали по подозрению в мошенничестве
27 февраля 202613:57
Стражи порядка задержали основателя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает РБК.
Собеседники издания утверждают, что Костылева, который покинул холдинг в 2025 году, подозревают в особо крупном мошенничестве.
Отмечается, что заседание суда по избранию меры пресечения назначено на 27 февраля. Следствие ходатайствует об аресте Костылева.
Ранее основателя и гендиректора российской майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца задержали по подозрению в уходе от налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Основателя медиахолдинга Readovka задержали по подозрению в мошенничестве
- Профсоюз полиции раскрыл, как увеличить число сотрудников в разы
- Песков: Спецслужбы РФ фиксируют подготовку Киевом диверсий на «Турецком потоке»
- Ограничения введены в семи аэропортах России
- Удар по маркетплейсам: Экономист объяснила, кого затронет кризис 2026 года
- В каких регионах семейную ипотеку расширят на вторичное жилье
- В Курске при атаке дрона ВСУ на автосервис погиб один человек
- В России объяснили рекордные убытки бизнеса
- На Ставрополье в ДТП с минивэном пострадали пять детей и один взрослый
- Трубопроводы, кредиты и санкции: Почему «Газпром» стал лидером по убыткам