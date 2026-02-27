На Ставрополье в ДТП с минивэном пострадали пять детей и один взрослый
Шесть человек, в том числе пять детей, пострадали в ДТП с минивэном в Ставропольском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, пострадавшие - жители Нальчика, которые направлялись на спортивные мероприятия в Астраханскую область на минивэне «Хендай». Водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил съезд авто в кювет с последующим опрокидыванием.
«В результате автоаварии 5 пассажиров (дети в возрасте 11 и 15 лет), а также водитель автомобиля с различными травмами доставлены в больницу Минеральных Вод», - отмечает Госавтоинспекция.
Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
По данным Минздрава Ставрополья, одного взрослого и четырех детей госпитализировали в травматологическое отделение, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в Старой Руссе Новгородской области девять человек пострадали в аварии с автобусом и лесовозом.
