В Белоруссии из-за циклона было нарушено электроснабжение в 251 населенном пункте

Сильный циклон с ветром и снегопадом нарушил электроснабжение в 251 населенном пункте в Белоруссии. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго республики.

По данным ведомства, в прошедшие сутки нарушалась подача электричества на 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм, шесть котельных. Больше всего пострадали Витебская, Минская, Гомельская области, пишет RT.

«Сильный снегопад, метель и шквалистый ветер, порывы которого достигали 15—20 м/с, ночью местами — до 24 м/с, привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыву», — подчеркнули в министерстве.

К устранению последствий циклона привлекли 76 аварийных бригад и 69 единиц техники. Работы продолжают в 44 населенных пунктах страны.

Между тем в Великобритании почти 57 тысяч домов остались без электричества из-за циклона Горетти.

