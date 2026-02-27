Удар по маркетплейсам: Экономист объяснила, кого затронет кризис 2026 года
Часть компаний будет уходить с маркетплейсов, комиссия которых выросла до 40-60%, сказала в эфире НСН Светлана Алейникова.
В 2026 году придется непросто компаниям, связанным с маркетплейсами и строительным рынком, предупредила на пресс-конференции НСН экономист, финансовый консультант, член Ассоциации предпринимателей и управленцев Светлана Алейникова.
«Сейчас убыточных компаний 28%. Это высокий процент, потому что в 2020 году у нас доля убыточных компаний составляла максимум 32%, в 2008 году – до 35%. Части ниш придётся непросто. Это, например, маркетплейсы, потому что уровень комиссий вырос, налогообложение давит на юрлица, соответственно, у них маржинальность существенно сократилась. В среднем комиссии маркетплейсов составляют 40%, а в некоторых нишах они составляют до 60-65% - например, в строительных материалах. Это сокращает большую часть маржинальности, так что часть селлеров будет уходить с маркетплейсов», - прогнозирует Алейникова.
По ее словам, на строительном рынке многие субподрядчики могут оказаться заложниками проблем крупных застройщиков.
«На строительном рынке тоже будут изменения в силу того, что многие компании, зависят от таких крупных групп, как "Самолёт" и ПИК. И субподрядчики в какой-то момент начнут уходить с рынка, потому что есть задержки по оплатам. Но есть ряд инструментов, которые помогают предусмотреть изменения рынка и пересмотреть структуру кредитного портфеля. Можно податься на льготное кредитование, реструктуризировать свою кредиторскую задолженность», - заключила собеседница НСН.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ранее объяснил в пресс-центре НСН, как бизнесу выжить в кризис.
