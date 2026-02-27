В каких регионах семейную ипотеку расширят на вторичное жилье

Взять семейную ипотеку на вторичное жилье будет можно только в малых городах ряда регионов, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.

Глава государства Владимир Путин поручил правительству проработать изменения условий семейной ипотеки, чтобы включить в нее возможность покупки жилья на вторичном рынке в тех городах, где новостроек недостаточно. Речь идет о многоквартирных домах старше 20 лет. Малхасян рассказала, в каких регионах эта мера будет работать.