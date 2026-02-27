В каких регионах семейную ипотеку расширят на вторичное жилье
В Москве безумное количество новостроек, более 700 проектов, ждать расширения семейной ипотеки в столице не стоит, заявила НСН Кристина Малхасян.
Взять семейную ипотеку на вторичное жилье будет можно только в малых городах ряда регионов, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Глава государства Владимир Путин поручил правительству проработать изменения условий семейной ипотеки, чтобы включить в нее возможность покупки жилья на вторичном рынке в тех городах, где новостроек недостаточно. Речь идет о многоквартирных домах старше 20 лет. Малхасян рассказала, в каких регионах эта мера будет работать.
«Это касается только тех городов, в которых малое количество строительства, это точно не мегаполисы и крупные города. Для регионов это будет хорошим решением. Люди смогут себе купить жилье, потому что сегодня такой возможности зачастую нет. Можно будет купить квартиру уже с ремонтом, с мебелью, возможно. Семьи с детьми сразу смогут заехать, это удобно. Это города в республике Башкортостан, в Бурятии, Дагестане, Ингушетии, в Карелии, Коми, Мордовии, Якутии, Татарстане, Алтайском крае, Красноярском крае. Но это именно малые города. Для москвичей такой программы не будет, не стоит ждать. В Москве безумное количество новостроек, более 700 проектов», - рассказала она.
Среди обсуждаемых мер поддержки семьи не только дифференцированный подход к процентной ставке по ипотеке, рассказал в пресс-центре НСН сенатор Российской Федерации от Архангельской области, член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков.
Горячие новости
- Россиянам рассказали, как расширение семейной ипотеки отразится на ценах
- СМИ: Основателя медиахолдинга Readovka задержали по подозрению в мошенничестве
- Профсоюз полиции раскрыл, как увеличить число сотрудников в разы
- Песков: Спецслужбы РФ фиксируют подготовку Киевом диверсий на «Турецком потоке»
- Ограничения введены в семи аэропортах России
- Удар по маркетплейсам: Экономист объяснила, кого затронет кризис 2026 года
- В каких регионах семейную ипотеку расширят на вторичное жилье
- В Курске при атаке дрона ВСУ на автосервис погиб один человек
- В России объяснили рекордные убытки бизнеса
- На Ставрополье в ДТП с минивэном пострадали пять детей и один взрослый