Песков: Спецслужбы РФ фиксируют подготовку Киевом диверсий на «Турецком потоке»
Спецслужбы России располагают информацией о том, что Украина пытается подготовиться к диверсиям на черноморских газопроводах. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что речь идёт о проходящих по дну Чёрного моря газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток».
«Эта информация неоднократно доводилась нами до турецких коллегн», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что злоумышленники могут попытаться осуществить подрыв газовых систем, проходящих по дну Чёрного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
