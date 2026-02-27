Песков: Спецслужбы РФ фиксируют подготовку Киевом диверсий на «Турецком потоке»

Спецслужбы России располагают информацией о том, что Украина пытается подготовиться к диверсиям на черноморских газопроводах. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Захарова: Россия обратится в суд ООН по делу о «Северных потоках»

Он уточнил, что речь идёт о проходящих по дну Чёрного моря газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток».

«Эта информация неоднократно доводилась нами до турецких коллегн», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что злоумышленники могут попытаться осуществить подрыв газовых систем, проходящих по дну Чёрного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ДиверсияГазопроводУкраинаТурцияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры