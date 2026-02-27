В России объяснили рекордные убытки бизнеса
Предприниматели стали думать, нужны ли им кредиты под высокие проценты, а к этому добавилось увеличение налога на прибыль, сказала в эфире НСН Наталья Суматова.
Рекордные убытки российских компаний в 2025 году связаны с накопительным эффектом от санкций, подорожания кредитов, инфляции и повышения налогов, заявила на пресс-конференции в НСН финансовый эксперт Наталья Суматова.
По данным Росстата, убытки российских компаний за 11 месяцев 2025 года составили 7,5 трлн рублей.
«Эти убытки не сейчас возникли, они идут накопительным эффектом. В 2023 году убытки составляли порядка 4 трлн рублей, в 2024 году – порядка 7 трлн. Тенденция к росту обусловлена теми условиями, в которых сейчас находится бизнес. Это и ужесточение кредитных ставок, и инфляция накладывается, и санкции сохраняются. Для бизнеса это серьёзные убытки, много компаний, которые уходят с рынка. Например, когда ставку рефинансирования подняли до 21% осенью 2024 года, соответственно, кредиты для бизнеса выросли до 25-28%. В этой ситуации у бизнеса выросли расходы на проценты с 6,7 трлн рублей в 2022 году до 12,7 трлн в 2024-м году, а в 2025 году тенденция сохранялась», - сказала Суматова.
Она объяснила, как ведет себя бизнес в нынешних условиях.
«Предприниматели начали думать: а нужны ли им кредиты под такие проценты на это или же на развитие, модернизацию производства? Как правило, малый и средний бизнес пытается сохранить то, что уже есть. Сохраняется и влияние санкций. Компании, работавшие на европейском рынке, меняют логистику, дорожают трансграничные перевозки. Возможности есть, но это дорого. Плюс добавляется увеличение налога на прибыль с 20 до 25%», - заключила собеседница НСН.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ранее назвал в пресс-центре НСН рекордные убытки российского бизнеса следствием экономической «политики охлаждения».
Горячие новости
- Почему «АвтоВАЗ» не снизит цены на фоне худших показателей за 20 лет
- Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 16 млрд рублей
- «Чуда от «Волги» не будет»: Что изменилось в списке разрешенных авто для такси
- Россиянам рассказали, как расширение семейной ипотеки отразится на ценах
- СМИ: Основателя медиахолдинга Readovka задержали по подозрению в мошенничестве
- Профсоюз полиции раскрыл, как увеличить число сотрудников в разы
- Песков: Спецслужбы РФ фиксируют подготовку Киевом диверсий на «Турецком потоке»
- Ограничения введены в семи аэропортах России
- Удар по маркетплейсам: Экономист объяснила, кого затронет кризис 2026 года
- В каких регионах семейную ипотеку расширят на вторичное жилье