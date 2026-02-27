Рекордные убытки российских компаний в 2025 году связаны с накопительным эффектом от санкций, подорожания кредитов, инфляции и повышения налогов, заявила на пресс-конференции в НСН финансовый эксперт Наталья Суматова.

По данным Росстата, убытки российских компаний за 11 месяцев 2025 года составили 7,5 трлн рублей.

«Эти убытки не сейчас возникли, они идут накопительным эффектом. В 2023 году убытки составляли порядка 4 трлн рублей, в 2024 году – порядка 7 трлн. Тенденция к росту обусловлена теми условиями, в которых сейчас находится бизнес. Это и ужесточение кредитных ставок, и инфляция накладывается, и санкции сохраняются. Для бизнеса это серьёзные убытки, много компаний, которые уходят с рынка. Например, когда ставку рефинансирования подняли до 21% осенью 2024 года, соответственно, кредиты для бизнеса выросли до 25-28%. В этой ситуации у бизнеса выросли расходы на проценты с 6,7 трлн рублей в 2022 году до 12,7 трлн в 2024-м году, а в 2025 году тенденция сохранялась», - сказала Суматова.

Она объяснила, как ведет себя бизнес в нынешних условиях.

«Предприниматели начали думать: а нужны ли им кредиты под такие проценты на это или же на развитие, модернизацию производства? Как правило, малый и средний бизнес пытается сохранить то, что уже есть. Сохраняется и влияние санкций. Компании, работавшие на европейском рынке, меняют логистику, дорожают трансграничные перевозки. Возможности есть, но это дорого. Плюс добавляется увеличение налога на прибыль с 20 до 25%», - заключила собеседница НСН.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ранее назвал в пресс-центре НСН рекордные убытки российского бизнеса следствием экономической «политики охлаждения».



