Ограничения введены в семи аэропортах России

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в семи российских аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

СМИ: Более 100 рейсов задержаны или отменены в Москве из-за атак БПЛА

Уточняется, что речь идёт о водушных гаванях Саратова, Пензы, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Чебоксар и Самары.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - говорится в сообщении.

Ранее в аэропортах Таиланда ввели контроль из-за вспышки смертельного вируса из Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/airportkazan
ТЕГИ:Запрет ПолётовПолетыАэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры