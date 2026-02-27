Ограничения введены в семи аэропортах России
27 февраля 202613:32
Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в семи российских аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что речь идёт о водушных гаванях Саратова, Пензы, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Чебоксар и Самары.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - говорится в сообщении.
Ранее в аэропортах Таиланда ввели контроль из-за вспышки смертельного вируса из Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Почему «АвтоВАЗ» не снизит цены на фоне худших показателей за 20 лет
- Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 16 млрд рублей
- «Чуда от «Волги» не будет»: Что изменилось в списке разрешенных авто для такси
- Россиянам рассказали, как расширение семейной ипотеки отразится на ценах
- СМИ: Основателя медиахолдинга Readovka задержали по подозрению в мошенничестве
- Профсоюз полиции раскрыл, как увеличить число сотрудников в разы
- Песков: Спецслужбы РФ фиксируют подготовку Киевом диверсий на «Турецком потоке»
- Ограничения введены в семи аэропортах России
- Удар по маркетплейсам: Экономист объяснила, кого затронет кризис 2026 года
- В каких регионах семейную ипотеку расширят на вторичное жилье