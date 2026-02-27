Россиянам рассказали, как расширение семейной ипотеки отразится на ценах
Семейная ипотека дает возможность жителям из других городов купить квартиру в Москве, расширение на «вторичку» сбавит столичный спрос, заявила НСН Кристина Малхасян.
В регионах, где можно будет взять ипотеку на вторичное жилье, цены вырастут, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Глава государства Владимир Путин поручил правительству проработать изменения условий семейной ипотеки, чтобы включить в нее возможность покупки жилья на вторичном рынке в тех городах, где новостроек недостаточно. Речь идет о многоквартирных домах старше 20 лет. Малхасян рассказала, как это отразится на ценах.
«В некоторых регионах просто нет места для строительства. Семейная ипотека дает возможность жителям из других городов купить квартиру в Москве. А эта программа поможет сделать так, чтобы люди смогли покупать у себя в городе, не переезжая в другие. Потому что высокий спрос гонит цены на квартиры в Москве вверх, а люди приезжают, люди покупают. Но в регионах, где это будет введено, цены на вторичку однозначно вырастут, здесь работает стандартный закон рынка. Спрос рождает предложение. Как только введут этот закон, продавцы смогут поднимать цены, так как желающих купить будет больше. Люди на вторичном рынке сами формируют цены. Например, я хочу продать свою квартиру, смотрю, за сколько продает мой сосед, ставлю примерную цену такую же», - объяснила она.
Ранее Малхасян заявила НСН, что взять семейную ипотеку на вторичное жилье будет можно только в малых городах ряда регионов.
