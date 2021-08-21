Медики разрешили применять «Спутник Лайт» людям старше 60 лет. Однокомпонентный препарат можно использовать в том числе для ревакцинации. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Эксперты дали разрешение на использование вакцины „Спутник Лайт“ у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется среди тех, кто уже привился ранее. „Спутник Лайт“ может быть рекомендован медицинским сообществом и тем, кто ранее переболел», — сказал министр.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала беременных сделать прививку от коронавируса. По её словам, что чаще всего у вакцинированных болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме, в том числе и у беременных, сообщает РИА Новости.

«Вакцинация - это спасение жизни для беременной и себя, и своего ребёнка и избежание негативных последствий, которые бывают после перенесенного ковида», - подчеркнула Голикова.



