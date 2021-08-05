«Не хочу, не буду!» Мясников объяснил, почему в России не нужен мораторий на ревакцинацию

Рекомендация ВОЗ приостановить ревакцинацию ради того, чтобы привить от COVID-19 жителей стран с дефицитом вакцины, логична, однако в России специфическая ситуация, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести мораторий на бустерные прививки ради расширения поставок вакцины в страны, где ее не хватает даже на первый укол. При этом США назвали мораторий «неверным решением» и пообещали продолжить ревакцинацию. Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует ревакцинироваться раз в полгода.