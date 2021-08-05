«Не хочу, не буду!» Мясников объяснил, почему в России не нужен мораторий на ревакцинацию
В контексте антипрививочной истерии в России логичнее ревакцинировать тех, кто этого хочет, чем заставлять «тех, кто убегает», сказал НСН Александр Мясников.
Рекомендация ВОЗ приостановить ревакцинацию ради того, чтобы привить от COVID-19 жителей стран с дефицитом вакцины, логична, однако в России специфическая ситуация, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести мораторий на бустерные прививки ради расширения поставок вакцины в страны, где ее не хватает даже на первый укол. При этом США назвали мораторий «неверным решением» и пообещали продолжить ревакцинацию. Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует ревакцинироваться раз в полгода.
«Здесь нет никакого противоречия. Да, ревакцинация нужна. Да, она действительно через полгода рекомендуется, потому что и антитела, и «клетки памяти» через полгода снижаются. Более того, если ты уже перенес болезнь и у тебя есть антитела, все равно надо вакцинироваться, потому что это усиливает сопротивляемость новым штаммам. Это ясно. Но абсолютно понятно и то, что пока не привились все по первому разу (при условии, что не хватает вакцины), конечно, в первую очередь надо привить как можно больше людей, а ревакцинация идет на втором месте. Еще два месяца назад я писал, что раз не хватает вакцины на всех, то надо притормозить с ревакцинацией и охватить как можно больше людей еще не привитых. Это абсолютно простая логика. Если сидят 10 голодных человек, а у тебя 8 порций еды, то, наверное, надо разделить на всех, а не скормить их тем, кто уже поел», - сказал Мясников.
При этом он отметил, что в России многие не хотят вакцинироваться. И в этой ситуации следует ревакцинировать тех, кто заботится о себе.
«Если бы в очередь за прививкой выстроились люди, это одно. Но при той массивной антипрививочной истерии, которая задурманивает головы все большему количеству людей, намного логичнее ревакцинировать людей, которые заботятся о себе. Если они хотят ревакцинироваться, а остальные с криками «не хочу, не буду» убегают, тогда конечно. Если бы все были за вакцинацию, но им не хватало, это другая история», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным ВОЗ, сейчас в мире наблюдается глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19. В более бедных странах меньше привитых, чем в богатых, производящих вакцины и планирующих ревакцинацию.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о необходимости введения моратория на ревакцинацию, как минимум, до конца сентября. При этом, по мнению экспертов организации, мораторий придется продлить, чтобы до конца года привить необходимое количество жителей Земли.
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