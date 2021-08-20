Иммунолог рассказал о пациенте, который с февраля переболел COVID-19 шесть раз

При этом специалист отметил, что отсутствие антител не означает то, что у человека нет иммунитета от COVID-19.

«Если ты получил прививку, то какой-то клеточный иммунитет даже без антител может появиться. Задача прививки – познакомить организм с самим антигеном. Прежде всего, чтобы предотвратить смертельный исход. А будут антитела или нет – ситуация вторая. Это следствие, что иммунитет познакомился. Но клеточный иммунитет мы не проверяем ни массово, ни индивидуально, потому что это очень дорого», - пояснил иммунолог.

При этом Болибок подтвердил, что у конкретного человека иммунитет после прививки со временем может снижаться.

«Частота заражений ковидом у привитых людей увеличивается спустя 8-9 месяцев. Если делать прививку одним компонентом, то через какое-то время иммунитет снижается, и часть из них действительно начинает болеть, но не тяжело и чаще всего в бессимптомной форме. Поэтому был сделан вывод, что надо сделать ревакцинацию спустя шесть месяцев. Только не путайте понятие коллективный иммунитет и постпрививочный. Коллективный иммунитет никуда не девается. Эти люди так же под иммунитетом. Просто их организм «пробивается» той дозой вируса, которую они получают», - заметил эксперт.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек достижение коллективного иммунитета к COVID-19 в России к ноябрю.

