Иммунолог рассказал о пациенте, который с февраля переболел COVID-19 шесть раз
Владимир Болибок отметил, что вакцина помогла перенести больному с иммунодефицитом ковид практически бессимптомно.
Иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о пациенте с иммунодефицитом, который переболел коронавирусом шесть раз за полгода.
«У меня был пациент, который переболел ковидом шесть раз с февраля этого года. Он был привитый, но его снова и снова «ловили» на ковиде – он делал ПЦР-тесты постоянно. Это значит, что прививка не работает? Да нет, она работает. У него практически нет симптомов. Сегодня «поймали» ковид, потом на две недели отправили на самоизоляцию, возвращается – у него все в порядке. Симптомов нет никаких. Это человек с особенностью иммунной системы, у него иммунодефицитное состояние, он у меня давно, с начала нулевых. Все абсолютно, как в прописях написано. Есть особенности у людей с иммунодефицитом. У них иммунитет от прививки развивается слабый», - отметил Болибок.
При этом специалист отметил, что отсутствие антител не означает то, что у человека нет иммунитета от COVID-19.
«Если ты получил прививку, то какой-то клеточный иммунитет даже без антител может появиться. Задача прививки – познакомить организм с самим антигеном. Прежде всего, чтобы предотвратить смертельный исход. А будут антитела или нет – ситуация вторая. Это следствие, что иммунитет познакомился. Но клеточный иммунитет мы не проверяем ни массово, ни индивидуально, потому что это очень дорого», - пояснил иммунолог.
При этом Болибок подтвердил, что у конкретного человека иммунитет после прививки со временем может снижаться.
«Частота заражений ковидом у привитых людей увеличивается спустя 8-9 месяцев. Если делать прививку одним компонентом, то через какое-то время иммунитет снижается, и часть из них действительно начинает болеть, но не тяжело и чаще всего в бессимптомной форме. Поэтому был сделан вывод, что надо сделать ревакцинацию спустя шесть месяцев. Только не путайте понятие коллективный иммунитет и постпрививочный. Коллективный иммунитет никуда не девается. Эти люди так же под иммунитетом. Просто их организм «пробивается» той дозой вируса, которую они получают», - заметил эксперт.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек достижение коллективного иммунитета к COVID-19 в России к ноябрю.
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