Только в октябре: В России обнаружили «слив» почти 10 млн записей с баз данных

«СЛИВ» БАЗ ДАННЫХ

В октябре Роскомнадзор зафиксировал распространение в Сети баз личных данных с почти 10 млн записей. А именно, в базах хранились более 9,7 млн заметок.

«В октябре 2024 года ведомство зафиксировало 13 случаев распространения баз данных в сети», - сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого представители федеральной службы рассказывали о 110 фактах утечки персональных данных за девять месяцев текущего года. Отмечается, что чаще всего эти случаи были зафиксированы в компаниях из сфер услуг и торговли.