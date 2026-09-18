Мифы о донорстве рушатся там, где появляется понятный пример: наставники показывают, что сдавать кровь безопасно и доступно. А молодежь не только сдает кровь, но и продвигает тему в соцсетях, сказал НСН руководитель Центра поддержки студентов Сколковского института науки и технологий, участник проекта «Лидеры-Доноры» Клуба Лидеров России «Эльбрус» Борис Тригуб.

Приоритет по привлечению молодых людей к числу доноров поставило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России до конца 2026 года. Их число должно составить не менее половины от общего числа привлеченных доноров, сообщила ТАСС главный врач клинической больницы №101 СКФНКЦ ФМБА России в Лермонтове Ольга Молявчикова. Тригуб указал, что процент молодежи, сдающей кровь, растет с каждым днём.