Спасать жизни: Как сделать донорство нормой среди молодежи
Молодежь все активнее интересуется темой донорства, сказал НСН Борис Тригуб.
Мифы о донорстве рушатся там, где появляется понятный пример: наставники показывают, что сдавать кровь безопасно и доступно. А молодежь не только сдает кровь, но и продвигает тему в соцсетях, сказал НСН руководитель Центра поддержки студентов Сколковского института науки и технологий, участник проекта «Лидеры-Доноры» Клуба Лидеров России «Эльбрус» Борис Тригуб.
Приоритет по привлечению молодых людей к числу доноров поставило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России до конца 2026 года. Их число должно составить не менее половины от общего числа привлеченных доноров, сообщила ТАСС главный врач клинической больницы №101 СКФНКЦ ФМБА России в Лермонтове Ольга Молявчикова. Тригуб указал, что процент молодежи, сдающей кровь, растет с каждым днём.
«Мы видим, что растет количество доноров до 30 лет. В нашем случае число таких доноров составляет 75% от их общего числа. Сейчас существуют проекты, которые помогают молодежи выработать привычку к регулярному донорству. По оценке ВОЗ, люди, регулярно занимающиеся донорством, живут на 1,5–2 года дольше. Привлекая молодежь к донорству, мы в том числе положительно влияем на их жизнь. Это обоюдополезное дело: мы помогаем обществу, в котором живем. Самый лучший способ передачи информации — это наставничество. Вовлекая молодёжь в какую‑либо деятельность и показывая, что донорство — это нестрашно и несложно, наставники помогают молодым людям задуматься о донорстве. Даже те, кто сам не может стать донором по состоянию здоровья, могут участвовать в распространении информации о донорстве: проводить акции с фотографиями, публиковать посты в соцсетях. Это всегда интересно и помогает увеличить охват. Если мы говорим о донорстве крови, то нет никакой разницы, сдает ее молодой человек или человек старшего возраста. Если речь идет о донорстве костного мозга, то в этот регистр можно записаться только в том случае, если тебе до 35 лет. Такие рекомендации связаны с тем, что молодежь зачастую более здорова, чем старшее поколение», — сказал собеседник НСН.
Ранее заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Павел Трахтман сказал НСН, что абсолютных противопоказаний к донорству не так много, большая часть ограничений носит временный характер.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Спасать жизни: Как сделать донорство нормой среди молодежи
- В Госдуме посоветовали Борису Джонсону отстать от России
- Какие шансы на «Оскар» получил Звягинцев после признания иноагентом в России
- Россия направила Японии ноту протеста из-за американских ракет
- Плюс за настойчивость: Россиянам посоветовали первыми писать работодателю
- Кремль опроверг слухи о скрытой мобилизации 300 тысяч человек
- Меркачева одобрила планы по созданию «суперколонии»
- Россиянам объяснили, могут ли уволить за вторую работу
- Не только «Катя»: Группа «БиС» пообещала фанатам новые хиты
- Могут управлять государствами: Разработчики призвали контролировать нейросети