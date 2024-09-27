«Собирают компромат»: Россиян призвали заклеивать веб-камеры на ноутбуках

Популярные среди россиян марки телевизоров Samsung и LG могут делать скриншоты того, что вы смотрите, сообщил американский ученый Яш Векария из Калифорнийского университета. К таким выводам Векария пришел после проведенного исследования, в ходе которого ученые подключали телевизоры к своему серверу с программным обеспечением. Телевизоры Samsung могут делать снимки экрана каждые 500 миллисекунд, а телевизоры LG — каждые десять, выяснили исследователи. Корнейчук отметил, что утечка персональных данных может нанести ущерб репутации пользователя.



«Заклеивание веб-камеры - это совершенно правильная практика, потому что вы никогда не знаете, кто к этой камере подключится, кто будет за вами наблюдать, куда эти данные уйдут. Все это очень подробно разобрано в ряде документальных фильмов, можно со всей этой информацией ознакомиться. Помимо соответствующих ведомств иностранных государств доступ к вашим веб-камерам могут получить и хакеры, которых интересуют ваши деньги, ваши персональные данные, какой-то компромат на вас, элементарно с кем вы общаетесь, ваши фотографии. Все эти данные могут представлять ценность для злоумышленников, для того, чтобы в дальнейшем вас с помощью этих данных шантажировать. И пусть даже это не уничтожит вашу репутацию, такой взлом в любом случае может навредить», - сказал собеседник НСН.