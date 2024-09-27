«Собирают компромат»: Россиян призвали заклеивать веб-камеры на ноутбуках
К любым устройствам надо относится так, как будто оно небезопасно, однако впадать в паранойю тоже не стоит, сказал НСН Илья Корнейчук.
Заклеивать веб-камеры полезно для минимизации рисков утечки персональных данных в случае взлома, рассказал НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Популярные среди россиян марки телевизоров Samsung и LG могут делать скриншоты того, что вы смотрите, сообщил американский ученый Яш Векария из Калифорнийского университета. К таким выводам Векария пришел после проведенного исследования, в ходе которого ученые подключали телевизоры к своему серверу с программным обеспечением. Телевизоры Samsung могут делать снимки экрана каждые 500 миллисекунд, а телевизоры LG — каждые десять, выяснили исследователи. Корнейчук отметил, что утечка персональных данных может нанести ущерб репутации пользователя.
«Заклеивание веб-камеры - это совершенно правильная практика, потому что вы никогда не знаете, кто к этой камере подключится, кто будет за вами наблюдать, куда эти данные уйдут. Все это очень подробно разобрано в ряде документальных фильмов, можно со всей этой информацией ознакомиться. Помимо соответствующих ведомств иностранных государств доступ к вашим веб-камерам могут получить и хакеры, которых интересуют ваши деньги, ваши персональные данные, какой-то компромат на вас, элементарно с кем вы общаетесь, ваши фотографии. Все эти данные могут представлять ценность для злоумышленников, для того, чтобы в дальнейшем вас с помощью этих данных шантажировать. И пусть даже это не уничтожит вашу репутацию, такой взлом в любом случае может навредить», - сказал собеседник НСН.
По его словам, случаи персонализированного взлома устройств встречаются довольно редко.
«Думающие люди прекрасно понимают, что если риски есть, их надо устранить, и даже если какой-то хакер получит доступ к вашему устройству, не нужно давать ему собирать еще и данные с веб-камеры. Поэтому камеры и заклеивают, а на ноутбуках для бизнеса считается стандартом сделать специальный переключатель, который камеру закрывает физически. Тоже самое касается микрофонов, потому что ваши разговоры тоже могут представлять ценность для злоумышленников. Поэтому ко всем устройствам относитесь так, как будто они не являются безопасными. Однако не нужно как-то впадать в какую-то совсем уж дикую паранойю, ведь мало кого персонализированно взламывают хакеры и получают вот такой вот доступ к его данным. Это нужно быть каким-то большим, видным, серьезным человеком, чтобы им так вот серьезно заинтересовались», - отметил эксперт.
Ранее Корнейчук рассказал НСН, что электронные устройства собирают персональные данные для того, чтобы в будущем рекомендовать пользователю более подходящую таргетированную рекламу,
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