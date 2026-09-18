В Госдуме посоветовали Борису Джонсону отстать от России
Депутат Госдумы Александр Толмачев жестко ответил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который ранее посоветовал России отпустить Украину. Об этом парламентарий заявил в беседе с «Газетой.Ru».
Политик подчеркнул, что Москве не нужны советы от иностранных деятелей, поскольку страна самостоятельно определяет свои шаги на международной арене. Толмачев выразил уверенность, что отказ от подобных рекомендаций пойдет на пользу как самому британскому политику, так и окружающим.
Парламентарий также посоветовал экс-премьеру демонстрировать свою мудрость и блестящие знания во время реального нахождения у власти. Депутат напомнил, что период лидерства Джонсона не запомнился ни британцам, ни мировому сообществу выдающимися успехами, и назвал его сбитым летчиком во всех смыслах.
Ранее Джонсон сравнил ситуацию вокруг Украины с отношениями между людьми и предложил руководствоваться правилом о необходимости отпускать того, кого любишь. Британский политик заявил, что если Россия сделает такой шаг, ей самой станет легче, а возврат территории будет означать ее истинную принадлежность.
Ранее Джонсон призвал включить Starlink над всей Россией для навигации дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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