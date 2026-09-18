Парламентарий также посоветовал экс-премьеру демонстрировать свою мудрость и блестящие знания во время реального нахождения у власти. Депутат напомнил, что период лидерства Джонсона не запомнился ни британцам, ни мировому сообществу выдающимися успехами, и назвал его сбитым летчиком во всех смыслах.

Ранее Джонсон сравнил ситуацию вокруг Украины с отношениями между людьми и предложил руководствоваться правилом о необходимости отпускать того, кого любишь. Британский политик заявил, что если Россия сделает такой шаг, ей самой станет легче, а возврат территории будет означать ее истинную принадлежность.

Ранее Джонсон призвал включить Starlink над всей Россией для навигации дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

