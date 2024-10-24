СМИ: Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных
Роскомнадзор намерен на законодательном уровне закрепить обязательные стандарты работы с персональными данными, которым обязаны будут следовать все участники оборота таких данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства.
Как уточняет собеседник издания, в этом случае организации смогут собирать только данные, которые действительно необходимы для выполнения конкретных задач.
На данный момент данные получают от граждан напрямую, однако новые стандарты лишат такой возможности. Необходимую информацию на основании закона организации смогут получить от уполномоченных органов. Отмечается, что сегодня персональные данные нередко собирают «на всякий случай, без четкой цели.
При этом по мнению основателя Privacy Advocates Алексея Мунтяна, инициатива может вызвать сопротивление со стороны бизнеса, поскольку новые ограничения могут затруднить их работу с данными и негативно сказаться на доходах и развитии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что незащищенность персональных данных россиян привела к стремительному росту киберпреступлений, поскольку мошенники получили доступ даже к детальной личной информации, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru