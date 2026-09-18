Многоточие от «камикадзе»: Грымов о новом спектакле «17 мгновений весны»
Спектакль «17 мгновений весны» по роману Юлиана Семенова сегодня звучит особенно актуально, поскольку тесно переплетается с современной политической повесткой, сказала НСН Юрий Грымов.
Новый спектакль «17 мгновений весны» — смелая работа, завершающая целый цикл спектаклей, посвященных борьбе с фашизмом, она для тех, кто интересуется своей историей во всех ее проявлениях. Об этом НСН рассказал худрук театра «Модерн», режиссер спектакля «17 мгновений весны» Юрий Грымов.
Показы нового спектакля по роману Юлиана Семенова пройдут 17 и 18 октября, а также 1 и 7 ноября. По словам Грымова, «17 мгновений весны» станет завершающим в череде работ, посвященным борьбе с фашизмом.
«Так получилось, что последние четыре года я был занят изучением Третьего Рейха, Великой Отечественной войны, вообще всего, что связано с подвигом российских солдат, и, конечно, Нюрнбергского процесса. За это время театр “Модерн” выпустил уже три разных спектакля на подобные темы: “Цветы нам не нужны” о Нюрнбергском процессе и тюрьме Шпандау, “Человек с глазами Моцарта” о начале войны и “Ночь в Лиссабоне” Эриха Марии Ремарка. Спектаклем “17 мгновений весны” по культовому роману Юлиана Семенова мы ставим точку или, может, многоточие. Я считаю, что врага надо знать в лицо, я за то, чтобы люди знали историю, как ее хорошую сторону, так и печальные краски, которые нанесла фашистская Германия. Это непростая работа для театра, большая ответственность, мои знакомые называют меня камикадзе, потому что довлеет образ прекрасного одноименного фильма Лиозновой, но театр — это совсем иной уровень», — сказал Грымов.
Собеседник НСН назвал новую работу вызовом для себя.
«Мы делаем себе вызов каждый день. Я никогда не боялся поднимать какие-то темы, ставить большие задачи. Конечно, замахнуться на “17 мгновений весны” — это очень ответственно, но для меня важно рассуждать в театре публично и задавать вопросы не только себе, но и зрителям», — отметил режиссер.
Также Грымов объяснил выбор актера Александра Колесникова на роль Штирлица.
«Мы попробовали большое количество актеров, по-моему, около семи. Среди них были и известные актеры, и дебютанты, но остановились мы все-таки на Колесникове. Здесь важна и внешность (нельзя забывать, что красота Вячеслава Тихонова шла впереди него, — странно видеть разведчика с такой внешностью, разведчик должен быть абсолютно незаметным), и то, что Колесников — это молодой, но уже выдающийся актер, который играет и Пьера Безухова в “Войне и мире”, и главного героя в “Ночи в Лиссабоне”. Это цельный, большой артист, мужчина, который способен как пережить внутри и передать любовь к Родине, так и решить поставленные перед ним большие задачи», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Грымов указал на то, что не ставит задачу перед зрителем почерпнуть что-то из спектакля.
«Невозможно ставить задачи перед зрителем. Задачи нужно ставить перед собой. Феномен русского театра в том, что его зритель абсолютно разный по возрасту, по уровню достатка. На одном спектакле могут сидеть люди, которые никогда больше не встретятся в реальной жизни. Нужно завышать планку для себя, рассказывать истории, которые вибрируют у режиссера. В этом случае вибрация начинает происходить и у актеров, и они это передают зрителям. Мне кажется, что сегодня “17 мгновений весны” звучит очень своевременно и актуально, потому что то, что происходило не на фронте, а у наших союзников — США и Великобритании, как они “дружили” за нашей спиной против нас, очень напоминает сегодняшнюю сводку новостей», — заявил режиссер.
Ранее генеральный директор ГК Kassir.ru Елена Глуховская заявила, что расширение репертуара, включая эксперименты с классикой, и привлечение известных артистов стимулируют интерес аудитории к театральным постановкам. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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