Новый спектакль «17 мгновений весны» — смелая работа, завершающая целый цикл спектаклей, посвященных борьбе с фашизмом, она для тех, кто интересуется своей историей во всех ее проявлениях. Об этом НСН рассказал худрук театра «Модерн», режиссер спектакля «17 мгновений весны» Юрий Грымов.

Показы нового спектакля по роману Юлиана Семенова пройдут 17 и 18 октября, а также 1 и 7 ноября. По словам Грымова, «17 мгновений весны» станет завершающим в череде работ, посвященным борьбе с фашизмом.

«Так получилось, что последние четыре года я был занят изучением Третьего Рейха, Великой Отечественной войны, вообще всего, что связано с подвигом российских солдат, и, конечно, Нюрнбергского процесса. За это время театр “Модерн” выпустил уже три разных спектакля на подобные темы: “Цветы нам не нужны” о Нюрнбергском процессе и тюрьме Шпандау, “Человек с глазами Моцарта” о начале войны и “Ночь в Лиссабоне” Эриха Марии Ремарка. Спектаклем “17 мгновений весны” по культовому роману Юлиана Семенова мы ставим точку или, может, многоточие. Я считаю, что врага надо знать в лицо, я за то, чтобы люди знали историю, как ее хорошую сторону, так и печальные краски, которые нанесла фашистская Германия. Это непростая работа для театра, большая ответственность, мои знакомые называют меня камикадзе, потому что довлеет образ прекрасного одноименного фильма Лиозновой, но театр — это совсем иной уровень», — сказал Грымов.