Названы самые токсичные отделы в российских компаниях

Самые токсичные сотрудники в российских компаниях работают в отделах продаж, бухгалтерии и IT. Это показало исследование компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики с помощью AI-инструментов проанализировали тональность переписок в рабочих чатах, оценивая эмоциональную окраску сообщений и частоту негативной лексики. Первое место заняли отделы продаж, где отрицательная тональность встречается на 35 процентов чаще, чем в среднем по компании. Основной источник негатива связан с обсуждением планов и результатов, жесткими KPI и публичными разборами провалов.

Второе место досталось бухгалтерии и финансовым отделам, где негативная тональность на 28 процентов выше средней. Причиной становятся частые запросы от других подразделений с требованиями ускорить обработку документов. Третье место разделили IT-отдел и служба поддержки с показателем на 22 процента выше среднего. Главным триггером выступают обращения с проблемами, которые уже описаны в инструкциях.

Эксперты рекомендуют пересмотреть систему мотивации в продажах, автоматизировать рутинные запросы в бухгалтерии и создать базу знаний в IT-отделах. Директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец» Карина Остроносова отметила, что токсичность в чатах является индикатором системных проблем, а не просто наличием плохих людей. Работа с причинами, а не со следствиями позволяет снизить напряжение и повысить эффективность команд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

