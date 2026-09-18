Прямой корреляции между полом медицинского работника в России и его зарплатой нет, однако 99% сотрудников младшего медицинского персонала, который получает самую маленькую зарплату, составляют женщины. Об этом НСН рассказал сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.

Женщины составляют почти 77% работников сферы здравоохранения и социального обслуживания в Европе, однако их почасовой заработок на 19% ниже, а ежемесячный — на 28% ниже, чем у мужчин. Об этом говорится в докладе Европейского регионального бюро ВОЗ, основанном на данных 43 из 53 стран региона. Коновал раскрыл, есть ли статистика по России и о чем она говорит.

«У нас официально такая статистика не ведется. По данным Минздрава, у нас 70% врачей — это женщины, средний медицинский персонал — 95% женщины, младший медицинский персонал — на 99% состоит из женщин. Уже здесь мы видим некоторую тенденцию. Министерским указом установили, что зарплата врачей со всеми переработками должна составлять 200% от средней зарплаты по региону, у среднего медперсонала — 100%, у младшего — меньше. Мы видим, что в тех категориях, где зарплаты ниже, больше женщин. Но говорить о том, что если в этой категории работает мужчина, то его зарплата будет больше, думаю, нельзя. В отношении работников, не занимающих руководящие должности, это не определяющий фактор», — рассказал он.