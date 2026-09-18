Но есть стереотипы: В России не увидели гендерного разрыва в зарплатах медиков
Андрей Коновал заявил НСН, что женщинам может быть сложнее продвинуться на должность руководителя в целом, но, что касается медицины, каждый третий руководитель регионального минздрава — женщина.
Прямой корреляции между полом медицинского работника в России и его зарплатой нет, однако 99% сотрудников младшего медицинского персонала, который получает самую маленькую зарплату, составляют женщины. Об этом НСН рассказал сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.
Женщины составляют почти 77% работников сферы здравоохранения и социального обслуживания в Европе, однако их почасовой заработок на 19% ниже, а ежемесячный — на 28% ниже, чем у мужчин. Об этом говорится в докладе Европейского регионального бюро ВОЗ, основанном на данных 43 из 53 стран региона. Коновал раскрыл, есть ли статистика по России и о чем она говорит.
«У нас официально такая статистика не ведется. По данным Минздрава, у нас 70% врачей — это женщины, средний медицинский персонал — 95% женщины, младший медицинский персонал — на 99% состоит из женщин. Уже здесь мы видим некоторую тенденцию. Министерским указом установили, что зарплата врачей со всеми переработками должна составлять 200% от средней зарплаты по региону, у среднего медперсонала — 100%, у младшего — меньше. Мы видим, что в тех категориях, где зарплаты ниже, больше женщин. Но говорить о том, что если в этой категории работает мужчина, то его зарплата будет больше, думаю, нельзя. В отношении работников, не занимающих руководящие должности, это не определяющий фактор», — рассказал он.
При этом Коновал не исключил, что у мужчин есть больше возможностей для развития карьеры, однако не связал пол с уровнем зарплаты на одной и той же позиции.
«Вопрос в другом: нет ли у мужчин больше льготных объективных условий для социальных лифтов, карьеры и занятий более высокооплачиваемых должностей? Если брать главврачей, то, по моему опыту, я бы не сказал, что на этих должностях мужчин будет больше. Если говорить про крупные учреждения в Москве, Петербурге, то, возможно, что там зарплаты сильно выше и не исключено, что мужчин пропорционально больше. Но, вообще, если брать одного и того же специалиста мужчину и женщину, то их зарплата не будет зависеть от их пола», — рассказал он.
По словам собеседника НСН, сегодня для женщин все еще есть препятствие на пути к позиции руководителя в виде устоявшихся стереотипов.
«Тут играют роль общие стереотипы, связанные с тем, что женщины традиционно занимаются воспитанием детей и бытом. К тому же, как правило, рождение ребенка тоже связано с довольно длительными паузами в работе. Поэтому, наверное, это значимый фактор. Возможно, есть некоторые стереотипы, что руководящие должности в крупных организациях должны занимать мужчины. Хотя недавно глава Минздрава Михаил Мурашко похвалился, что каждый третий руководитель регионального министерства или департамента здравоохранения — женщина», — рассказал он.
Ранее стало известно, что разрыв в уровне доходов между регионами России достиг рекордных 203 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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