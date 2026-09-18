Книги и фигурки из «Сумерек» стали хитами продаж на Авито
Россияне массово скупают вещи, отсылающие к саге «Сумерки», на волне осенней популярности фильма. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Авито.
Продажи книг серии выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всплеск интереса эксперты связывают с возобновлением показа культовой серии фильмов в российских кинотеатрах. Одежду в стиле героев саги стали покупать в два раза чаще, а коллекционные пластиковые карточки — в шесть раз.
Особым спросом пользуются модели, фигурки и куклы персонажей, продажи которых подскочили в восемь раз. В среднем такие товары приобретали за 5000 рублей. Ранее «Сумерки» вошли в топ-10 кассовых лент российского кинопроката с начала осени.
Ранее стало известно, что в российский прокат возвращается сага «Сумерки», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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