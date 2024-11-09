Роскомнадзор в октябре зафиксировал утечку 9,7 млн записей с личными данными
9 ноября 202403:25
Роскомнадзор в октябре зарегистрировал распространение в Сети баз личных данных с почти 10 млн записей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«В октябре 2024 года ведомство зафиксировало 13 случаев распространения баз данных в сети», — рассказали в федеральной службе.
В Роскомнадзоре уточнили, что в базах хранились свыше 9,7 млн записей.
Ранее ведомство сообщило о 110 фактах утечки персональных данных за девять месяцев года. Чаще всего их фиксировали у компаний из сфер торговли и услуг.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru