Роскомнадзор в октябре зафиксировал утечку 9,7 млн записей с личными данными

Роскомнадзор в октябре зарегистрировал распространение в Сети баз личных данных с почти 10 млн записей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

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«В октябре 2024 года ведомство зафиксировало 13 случаев распространения баз данных в сети», — рассказали в федеральной службе.

В Роскомнадзоре уточнили, что в базах хранились свыше 9,7 млн записей.

Ранее ведомство сообщило о 110 фактах утечки персональных данных за девять месяцев года. Чаще всего их фиксировали у компаний из сфер торговли и услуг.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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