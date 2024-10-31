В ВТБ опровергли утечку клиентских данных
ВТБ не фиксировал утечек данных клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Ранее стало известно, что в Сети появилась база с персональными данными около 6 млн человек, при этом утверждалось, что все они являются клиентами ВТБ.
«Появившаяся на отдельных сомнительных ресурсах очередная "база данных" не является базой... банка ВТБ. Это скомпилированная из открытых источников и данных сторонних организаций информация от 2022 года», — рассказали в кредитной организации.
ВТБ подчеркивает, что угроз для финансовой безопасности клиентов нет.
Между тем Роскомнадзор за девять месяцев года зафиксировал 110 фактов утечки персональных данных. Чаще всего они происходили у компаний из сфер торговли и оказания услуг, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк России объявил об уходе Ксении Юдаевой
- «Ждем на ТНТ»: Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club
- Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского, а «формулу мира» тупой
- Российский сериал «Саша против!» выиграл фестиваль в США
- Книга «Кладбище домашних животных» стала самой популярной у россиян в жанре «хоррор»
- Лукашенко: В начале СВО мне звонили желавшие сдаться украинские генералы
- Лавров: Россия и Иран в ближайшее время подпишут договор о партнерстве
- ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ через границу в направлении Нового Пути
- Потери ВСУ в Курской области превысили 28 600 военнослужащих
- Блогер Дина Саева подписала контракт с музыкальным лейблом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru