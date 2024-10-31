В ВТБ опровергли утечку клиентских данных

ВТБ не фиксировал утечек данных клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ранее стало известно, что в Сети появилась база с персональными данными около 6 млн человек, при этом утверждалось, что все они являются клиентами ВТБ.

«Появившаяся на отдельных сомнительных ресурсах очередная "база данных" не является базой... банка ВТБ. Это скомпилированная из открытых источников и данных сторонних организаций информация от 2022 года», — рассказали в кредитной организации.

ВТБ подчеркивает, что угроз для финансовой безопасности клиентов нет.

Между тем Роскомнадзор за девять месяцев года зафиксировал 110 фактов утечки персональных данных. Чаще всего они происходили у компаний из сфер торговли и оказания услуг, пишет RT.

