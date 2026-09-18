Треки попали в базы через площадки YouTube и Genius. Гринь отметила, что что остановить полностью массовый автоматический сбор контента с таких площадок невозможно, однако вполне реально значительно затруднить его технически.

«Площадки могут применять ограничения, авторизацию, короткоживущие ссылки, лимиты запросов, анализ поведения ботов, блокировку подозрительных IP-адресов, проверку браузера, цифровые отпечатки, водяные знаки и мониторинг массовых скачиваний. Можно также размещать часть данных в форме, неудобной для автоматического извлечения, и выдавать лицензированный доступ к датасетам вместо свободной загрузки. Но почти любой технический барьер можно обходить через распределенные сети, прокси, зеркала, ручное скачивание и уже готовые копии, поэтому ставка только на блокировку обречена на постоянную гонку. Нужно сочетать техническую защиту с регистрацией датасетов, обязательным раскрытием источников, независимым аудитом, возможностью предъявить требование об удалении и финансовой ответственностью за использование нелицензированного контента. Для уже обученной модели простое удаление ссылки на файл не всегда решает проблему. Если сведения закрепились в параметрах модели, может потребоваться специальное дообучение, замена версии или запрет на использование конкретного результата», — пояснила Гринь.

Ранее Елена Гринь сообщала НСН, что попасть в датасеты для обучения ИИ могут артисты разных уровней, но начинающим музыкантам сложэнее защитить свои интересы.

