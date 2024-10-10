В «Бургер Кинге» признали, что данные клиентов сети могли попасть в открытый доступ

«"Бургер Кинг" подтверждает, что среди персональных данных, достоверность которых уточняется, отсутствует информация о платежных реквизитах: открытая информация о транзакциях не передается и не хранится у третьих лиц», — заявили в компании.

Как уточнили в пресс-службе, платформа Mindbox и иные третьи лица не имеет доступа к личным паспортным и платежным данным клиентов сети.

Ранее аналитики сервиса об утечках данных Dlbi сообщили, что в открытый доступ, предположительно, выложили данные клиентов сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», включая их имена, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, города и даты заказов за промежуток времени с 31.05.2018 по 25.08.2024, передает «Радиоточка НСН».

