В «Бургер Кинге» признали, что данные клиентов сети могли попасть в открытый доступ
После хакерской атаки на платформу Mindbox в публичном доступе могли оказаться и персональные данные клиентов «Бургер Кинга», сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сети ресторанов быстрого питания.
«"Бургер Кинг" подтверждает, что среди персональных данных, достоверность которых уточняется, отсутствует информация о платежных реквизитах: открытая информация о транзакциях не передается и не хранится у третьих лиц», — заявили в компании.
Как уточнили в пресс-службе, платформа Mindbox и иные третьи лица не имеет доступа к личным паспортным и платежным данным клиентов сети.
Ранее аналитики сервиса об утечках данных Dlbi сообщили, что в открытый доступ, предположительно, выложили данные клиентов сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», включая их имена, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, города и даты заказов за промежуток времени с 31.05.2018 по 25.08.2024, передает «Радиоточка НСН».
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