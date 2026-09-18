Россиянам напомнили о возможности получить деньги вместо льгот
Привилегированным категориям граждан предстоит до первого октября решить, в каком формате они будут получать государственную помощь в следующем году. Вместо натурального пакета услуг россияне вправе оформить ежемесячную денежную надбавку. Алгоритм действий для получателей поддержки в комментарии для «Газеты.Ru» разобрал доцент Финансового университета Игорь Балынин.
Данное правило касается людей с инвалидностью, участников войны, жителей блокадного Ленинграда и пострадавших от радиационных аварий. Базовый социальный пакет гарантирует выдачу бесплатных препаратов, предоставление мест в санаториях и оплату междугородних поездок на лечение.
Эксперт обратил внимание, что с февраля 2026 года полная монетизация этих привилегий принесет гражданину около 1825 рублей каждый месяц. За год набегает почти 22 тысячи рублей, причем заявитель может обменять на деньги лишь часть опций.
Оформить переход на финансовый эквивалент или вернуть прежние условия можно через Госуслуги, отделения Социального фонда и многофункциональные центры. Заявки, поданные до осени, начнут работать с января. Балынин настоятельно рекомендует не спешить с монетизацией.
Аналитик предупреждает, что фактические траты на дорогие лекарства и реабилитацию обычно оказываются гораздо выше государственной компенсации, что делает сохранение натуральных льгот более разумным выбором.
Ранее сообщалось, что в 2026 году пенсионеры в России могут рассчитывать на социальные доплаты до прожиточного минимума, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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