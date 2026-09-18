Общественный штаб Москвы: Первый день голосования на выборах прошел штатно

Первый день выборов в Москве прошел в штатном режиме. Избирательные участки завершили работу в восемь вечера и вновь откроются в восемь утра 19 сентября, а онлайн-голосование на официальном портале продолжается круглосуточно.

Всего в столице уже проголосовали 2,27 миллиона избирателей, большинство из которых выбрали электронный формат через сайт или терминалы на участках, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что в электронном голосовании приняли участие почти 2,1 миллиона человек, включая москвичей и мобильных избирателей из других регионов. Традиционными бумажными бюллетенями воспользовались порядка 180 тысяч столичных жителей. По его словам, в пятницу жалоб в комиссию не поступало, а выборы проходят в штатном режиме как дистанционно, так и на участках.

Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв рассказал, что прозрачность голосования обеспечивают все системы организации, включая Корпус наблюдателей, видеоцентр и Группу мобильного реагирования.

Он также сообщил о кратковременных неполадках в работе терминалов электронного голосования, которые специалисты связали с возможными атаками на информационные системы. Все сбои были оперативно устранены и не повлияли на учет голосов, а избиратели могли воспользоваться бумажными бюллетенями или онлайн-форматом.

У москвичей осталось еще два дня для участия в выборах депутатов Госдумы. 19 и 20 сентября участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера, а электронное голосование завершится в 19:59 последнего дня. Жители Щукино также смогут выбрать депутатов местного самоуправления.

Гости столицы, подавшие заявление через механизм мобильного избирателя, могут проголосовать за депутатов Госдумы, а жители шести регионов дополнительно получили возможность отдать голоса на выборах руководителей своих субъектов.

