Россиянам рассказали, как распознать взлом аккаунта на Госуслугах

Садовский рекомендовал в случае сохранения доступа к профилю немедленно установить новый уникальный пароль, завершить все подозрительные сеансы и тщательно проверить контактные данные. Эксперт также посоветовал сменить пароль от электронной почты, привязанной к учетной записи.

Если злоумышленники уже успели изменить данные, восстанавливать доступ следует исключительно через официальный сайт или центр обслуживания пользователей, предупредил Садовский. Эксперт добавил, что категорически нельзя переходить по ссылкам из сообщений от незнакомцев или звонить по номерам, указанным в таких сообщениях.

Садовский подчеркнул, что после восстановления аккаунта нужно проверить историю входов, отправленные заявления, выданные согласия и доверенности, а также привязанные устройства и приложения. Особое внимание стоит уделить операциям, совершенным в тот период, когда профиль мог находиться под контролем злоумышленников, добавил специалист.

Ранее правительство расширило возможности авторизации через портал госуслуг, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

