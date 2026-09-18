Россиянам рассказали, как распознать взлом аккаунта на Госуслугах

Признаками взлома аккаунта на портале «Госуслуги» могут служить уведомления о входах с незнакомых устройств, внезапная смена номера телефона или адреса электронной почты, а также появление чужих заявлений. Об этом «Газете.Ру» сообщил Владимир Садовский, руководитель отдела мониторинга и защиты информационной безопасности компании «М.Видео».

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Садовский рекомендовал в случае сохранения доступа к профилю немедленно установить новый уникальный пароль, завершить все подозрительные сеансы и тщательно проверить контактные данные. Эксперт также посоветовал сменить пароль от электронной почты, привязанной к учетной записи.

Если злоумышленники уже успели изменить данные, восстанавливать доступ следует исключительно через официальный сайт или центр обслуживания пользователей, предупредил Садовский. Эксперт добавил, что категорически нельзя переходить по ссылкам из сообщений от незнакомцев или звонить по номерам, указанным в таких сообщениях.

Садовский подчеркнул, что после восстановления аккаунта нужно проверить историю входов, отправленные заявления, выданные согласия и доверенности, а также привязанные устройства и приложения. Особое внимание стоит уделить операциям, совершенным в тот период, когда профиль мог находиться под контролем злоумышленников, добавил специалист.

Ранее правительство расширило возможности авторизации через портал госуслуг, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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