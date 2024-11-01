Суд в Москве в декабре рассмотрит иск к «Самокату» после вспышки ботулизма
Дорогомиловский суд Москвы назначил на 2 декабря первое рассмотрение иска к сервису доставки «Самокат» по делу о массовом заболевании ботулизмом. Слушание пройдет в 11:20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Иск подан покупателем против ООО «Умный ритейл» (бренд «Самокат») с требованием компенсации морального вреда за ущерб здоровью. Пострадавший утверждает, что приобрел через сервис блюда от поставщиков «Кухня на районе» и «Гастропорт», после употребления которых возникли проблемы со здоровьем.
По данным Роспотребнадзора, вспышка ботулизма затронула 417 человек, двое из них скончались. Случаи заболевания зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких регионах России.
Против компании «Локалкитчен», управляющей брендом «Кухня на районе», возбуждено уголовное дело по статье, связанной с нарушением требований безопасности продукции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru