Суд в Москве в декабре рассмотрит иск к «Самокату» после вспышки ботулизма

Дорогомиловский суд Москвы назначил на 2 декабря первое рассмотрение иска к сервису доставки «Самокат» по делу о массовом заболевании ботулизмом. Слушание пройдет в 11:20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Иск подан покупателем против ООО «Умный ритейл» (бренд «Самокат») с требованием компенсации морального вреда за ущерб здоровью. Пострадавший утверждает, что приобрел через сервис блюда от поставщиков «Кухня на районе» и «Гастропорт», после употребления которых возникли проблемы со здоровьем.