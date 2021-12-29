«Свобода и позор»: Блогер Хованский дождался «новогоднего чуда» на фоне ликвидации «Мемориала»

«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО» ДЛЯ ХОВАНСКОГО

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в среду пересмотрел приговор видеоблогеру Юрию Хованскому, арестованному по обвинению в оправдании терроризма.

Изначально следователь просил отпустить Хованского на свободу с 8 января под запрет определенных действий, заменив тем самым содержание в СИЗО. Однако суд решил «перевыполнить» эту просьбу и выпустить Хованского уже сегодня, что СМИ уже назвали «новогодним чудом».

Следователь, в частности, заявил в суде, что загранпаспорт блогера находится в материалах дела, и тот не сможет из страны сбежать за границу. Кроме того, обстоятельства изменились и в содержании Хованского под стражей больше нет необходимости.

В числе новых ограничений для блогера, в частности, запрет на выход из дома с 18:00 до 10:00, посещение развлекательных мероприятий, пользование интернетом и общение с журналистами.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, помощником которого работал Хованский, ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что тот должен быть освобожден из-за истечения срока давности по вменяемому преступлению.

Власов давал свое поручительство, чтобы Хованского отпустили под домашний арест, сравнив его преследование с «делом Фургала».