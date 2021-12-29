«Свобода и позор»: Блогер Хованский дождался «новогоднего чуда» на фоне ликвидации «Мемориала»
Внезапное освобождение из СИЗО Хованского удивило россиян после жестких судебных решений по обществу «Мемориал» и блогеру Юферову.
В преддверии Нового года в России вынесли противоречивые судебные решения сразу по нескольким резонансным делам.
Блогера Юрий Хованского, причисленного к экстремистам за песню про теракт на Дубровке, 29 декабря выпустили из СИЗО, где он находился с июня. Другой блогер Матвей Юферов получил четыре года колонии за то, что помочился на стенд с портретом ветерана.
Кроме того, суды «дважды» ликвидировали правозащитное общество «Мемориал» (признано в России НКО-иноагентом), вызвав негодование либеральной общественности в России и мире.
«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО» ДЛЯ ХОВАНСКОГО
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в среду пересмотрел приговор видеоблогеру Юрию Хованскому, арестованному по обвинению в оправдании терроризма.
Изначально следователь просил отпустить Хованского на свободу с 8 января под запрет определенных действий, заменив тем самым содержание в СИЗО. Однако суд решил «перевыполнить» эту просьбу и выпустить Хованского уже сегодня, что СМИ уже назвали «новогодним чудом».
Следователь, в частности, заявил в суде, что загранпаспорт блогера находится в материалах дела, и тот не сможет из страны сбежать за границу. Кроме того, обстоятельства изменились и в содержании Хованского под стражей больше нет необходимости.
В числе новых ограничений для блогера, в частности, запрет на выход из дома с 18:00 до 10:00, посещение развлекательных мероприятий, пользование интернетом и общение с журналистами.
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, помощником которого работал Хованский, ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что тот должен быть освобожден из-за истечения срока давности по вменяемому преступлению.
Власов давал свое поручительство, чтобы Хованского отпустили под домашний арест, сравнив его преследование с «делом Фургала».
КОЛОНИЯ ДЛЯ ЮФЕРОВА
А вот другому, менее известному блогеру, 19-летнему Матвею Юферову повезло меньше.
Подросток зачем-то решил помочиться на стенд с портретом ветерана в Измайлово, выложив фото своего «акта» в соцсетях.
Прокуратура просила для него пять лет колонии, обвинив в «оскорблении памяти защитников Отечества», однако Мосгорсуд приговорил Юферова «всего» к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал «перебором» такой приговор блогеру.
«В судопроизводстве стал нарушаться баланс между тяжестью преступлений и наказанием. Надо было дать ему месяц обязательных работ — горшки выносить, например, — а тут четыре года колонии. Это перебор. И у нас сейчас есть такая разбалансированность: за убийство могут дать пять лет, за то, что помочился не туда, — четыре года», — сказал Фадеев.
ЛИКВИДАЦИЯ ДЛЯ «МЕМОРИАЛА»
28 декабря Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал».
Генпрокуратура обвинила «Международный Мемориал» в неоднократном нарушении закона об иноагентах, а в суде представитель ведомства Алексей Жафяров заявил, что общество занимается реабилитацией пособников нацистов и спекулирует на теме репрессий.
29 декабря Мосгорсуд принял аналогичное решение по иску прокуратуры Москвы о ликвидации правозащитного центра «Мемориал».
Член СПЧ журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал «позором и катастрофой» ликвидацию «Мемориала».
«Это абсолютно позорное демонстративное решение, направленное на вымарывание нашей исторической и человеческой памяти. При этом, конечно, «Мемориал» невозможно ликвидировать по сути. Он продолжит работать, но это будет трудно. Считается, что память о репрессиях очерняет наше прошлое, хотя правда очернять не может», - подчеркнул Сванидзе.
При этом в самом «Мемориале» заявили, что будут искать «законные способы продолжать работу» и оспорят решение Верховного суда. На процессе присутствовали дипломаты из США, Германии, Испании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции и Дании. В Вашингтоне уже осудили это решение, представитель Госдепа Нед Прайс призвал российские власти не притеснять независимые правозащитные организации.
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