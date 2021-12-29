Блогера Юрия Хованского освободили из СИЗО

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга 29 декабря выпустил блогера Юрия Хованского из СИЗО, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Слава КПСС выпустил альбом в поддержку Хованского

Так, блогеру нельзя выходить из дома с 18.00 до 10.00 и приближаться к квартире на Пушкинской, где было совершено «преступление», ближе чем на 300 метров.

Кроме того, Хованскому запрещено посещать культурно-массовые мероприятия, пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями по делу. Общаться с отцом, матерью, девушкой и журналистами блогеру можно.

Хованского арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье «Оправдание терроризма» из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов. Блогеру может грозить наказание до семи лет лишения свободы.

Трагедия в Театральном центре на Дубровке произошла в 2002 году. Зрителей и артистов во время показа мюзикла «Норд-Ост» захватила группа боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Три дня люди находились в заложниках. Они были освобождены в результате штурма спецназа. Погибли, по официальным данным, 130 человек из числа заложников.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлогерРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры