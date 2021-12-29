Блогера Юрия Хованского освободили из СИЗО

Так, блогеру нельзя выходить из дома с 18.00 до 10.00 и приближаться к квартире на Пушкинской, где было совершено «преступление», ближе чем на 300 метров.

Кроме того, Хованскому запрещено посещать культурно-массовые мероприятия, пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями по делу. Общаться с отцом, матерью, девушкой и журналистами блогеру можно.

Хованского арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье «Оправдание терроризма» из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов. Блогеру может грозить наказание до семи лет лишения свободы.

Трагедия в Театральном центре на Дубровке произошла в 2002 году. Зрителей и артистов во время показа мюзикла «Норд-Ост» захватила группа боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Три дня люди находились в заложниках. Они были освобождены в результате штурма спецназа. Погибли, по официальным данным, 130 человек из числа заложников.

