Депутат Власов сравнил своего экс-помощника Хованского с Фургалом

«Ситуация, которая произошла, вызывает много вопросов, потому что ни для кого не секрет, что и он, и я, - мы осуждаем то, что он делал. Но делал это Хованский 10 лет назад, этой видеозаписи 10 лет. Это был восьмичасовой стрим, на котором он вот так неудачно пошутил. Я это не одобряю и осуждаю, Юрий за это уже много раз извинялся. Запись была размещена в 2011 году, а в 2014 году он давал полиции пояснения по этому поводу. Его вызывали в Отдел «Э» по борьбе с экстремизмом. И большой вопрос, почему, спустя 10 лет, за три месяца до выборов в Госдуму эта тема вновь поднимается? Что мешало все это время Следственному комитету или полиции, если есть нарушение закона, Юрию это предъявить? Мне кажется, с учетом того, что Хованский не боится говорить о том, что является сторонником ЛДПР, так или иначе ассоциируется с партией, снимал много роликов по этому поводу… Получается, стреляют по Хованскому, а попадают в ЛДПР», - сказал Власов.

При этом он сравнил ситуацию с Хованским с арестом экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала.

«Мне на ум приходят только параллели с Сергеем Фургалом, которому сейчас пытаются предъявить обвинения за ситуацию, которая произошла много лет назад. Та же ситуация с блогерами Ильей Мэддисоном и Русланом Соколовским, которые также получали по экстремизму условные сроки и штрафы за неудачные шутки. За эти шутки они много раз просили прощения. Я понимаю, если бы он вчера это сделал, но лежало 10 лет и именно сейчас его решили задержать и предъявить обвинение. Это вещь, которую я не понимаю. Все остальное понятно – он готов понести наказание, признал свою вину и много раз извинялся. Как и Илья Мэддисон извинялся из-за шуток о Коране, как Соколовский извинялся за то, что ловил покемонов в Храме Христа Спасителя. Они получали условный срок по этой статье, которая потом была отчасти декриминализирована. А сейчас ситуация та же самая, поднимают видео 10-летней давности, как будто он это вчера пел», - отмечает депутат.

Власов отметил, что Хованский уже полгода не является его помощником, однако пообещал блогеру юридическую поддержку.

«Хованский сейчас не является моим помощником. Полгода назад решением высшего совета ЛДПР мы прекратили с ним сотрудничество в качестве помощника на общественных началах. Хованский был моим помощником более двух лет. Спустя несколько месяцев после того, как мы начали сотрудничать, мне прислали это видео. Мы с ним очень серьезно по этому поводу поговорили, он сказал, что много раз за это извинялся и давал объяснения. Исходя из этого, мы продолжили сотрудничество. Он был хорошим сотрудником, получал много обращений граждан со всей России, поскольку человек популярный. На основании этих обращений мы писали депутатские запросы и помогали людям – где-то остановку поставить, где-то аптеку открыть. При всей его экстравагантности он достаточно добрый человек и много кому помог. Несмотря на то, что он своеобразный человек, я ему буду помогать в юридических вопросах. Я считаю, если человеку предъявляют за какие-то плохие поступки или слова, он должен понести наказание и раскаяться. Юрий от этого не открещивается. Он сказал: «Да, это было, я приношу свои извинения и раскаиваюсь». Он согласен со всеми обвинениями, но почему их предъявляют через 10 лет, почему не в 2014 году? Тем более, что это видео снимал не он, а на чужом канале был выложен отрывок из стрима. Вот и все», - заключил собеседник НСН.