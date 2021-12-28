Глава СПЧ назвал «перебором» приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана войны
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что приговор 19-летнему блогеру Матвею Юферову, осквернившему портрет ветерана, неоправданно жесток.
Мосгорсуд ранее приговорил Юферова к четырем годам колонии по делу об осквернении портрета ветерана в Измайлово. Ему также на пять лет запрещено размещать материалы в интернете.
По мнению Фадеева, на примере этого дела видно, что в судопроизводстве «нарушен баланс между тяжестью преступлений и наказанием».
«Надо было дать ему месяц обязательных работ - горшки выносить, например, а тут четыре года колонии. Это перебор. И у нас сейчас есть такая разбалансированность - за убийство могут дать пять лет, и за то, что помочился не туда - четыре года», - цитирует РИА Новости Фадеева.
По данным следствия, инцидент произошел ночью 25 ноября. Молодой человек осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны на Измайловском бульваре. Свои действия он снял на телефон, затем видео разместил в соцсети.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru