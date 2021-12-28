Глава СПЧ назвал «перебором» приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана войны

По мнению Фадеева, на примере этого дела видно, что в судопроизводстве «нарушен баланс между тяжестью преступлений и наказанием».

«Надо было дать ему месяц обязательных работ - горшки выносить, например, а тут четыре года колонии. Это перебор. И у нас сейчас есть такая разбалансированность - за убийство могут дать пять лет, и за то, что помочился не туда - четыре года», - цитирует РИА Новости Фадеева.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 25 ноября. Молодой человек осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны на Измайловском бульваре. Свои действия он снял на телефон, затем видео разместил в соцсети.

